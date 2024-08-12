17:59 (мск), источник: Погода Mail

Волны тепла получат имена

Присваивать названия волнам тепла предлагается, чтобы акцентировать внимание на их опасности для здоровья, особенно для уязвимых групп населения.

Источник: РИА "Новости"

Физиологическое общество Великобритании призывает метеорологов начать присваивать названия волнам тепла, чтобы повысить осведомленность людей о том, какую опасность они представляют. Это сродни давно существующей практике именования ураганов, как сообщает Bloomberg.

С середины XX века ураганам присваиваются имена, чтобы метеорологи, аварийные службы и СМИ могли избежать путаницы при их описании.

Волны тепла — это погодное явление, к которому следует относиться с той же серьезностью, что и к другим погодным явлениям.

Эндрю Маккензи
заместитель директора по стратегии и внешним связям Физиологического общества (цитата по «Ведомостям»)

Эксперты подчеркивают, что определенные группы населения особенно уязвимы к перегреву: дети, пожилые люди, пациенты с диабетом или высоким кровяным давлением, сердечными или лёгочными заболеваниями, а также люди с психическими расстройствами. При этом, в отличие от ураганов, лесных пожаров или наводнений, проблемы, вызванные жарой, часто остаются незаметными, но тоже представляют смертельную угрозу.

Первое в истории предупреждение о жаре в Великобритании было выпущено метеорологическим бюро в 2022 году, когда страна впервые столкнулась с волной тепла в 40 градусов по Цельсию. За это лето в стране было зарегистрировано около 2985 дополнительных случаев смерти, связанных с пятью эпизодами жары, что является самым высоким показателем за весь наблюдаемый период, говорится на сайте Физиологического общества Великобритании.

Также летом 2022 года волна тепла впервые получила свое имя: ученые из Севильского университета (Испания) дали название шестидневному периоду высоких температур в июле 2022 года — Зоя (Zoe), чтобы повысить осведомленность общественности. Ураганам присваиваются имена в алфавитном порядке, а имена волн тепла решено чередовать между мужскими и женскими.

Севилья стала первым городом в мире, где была протестирована система классификации и именования волн тепла в рамках проекта proMETEO Sevilla.

Испанская метеорологическая служба определяет волну тепла как период аномально высокой температуры, продолжающийся не менее трех дней и зафиксированный как минимум на 10% метеорологических станций. Исследование об эксперименте «Зоя», опубликованное в Scientific Reports в 2024 году, показало, что через два месяца после волны тепла около 6% населения на юге Испании помнили имя Зоя без подсказок. Эти люди также предпринимали шаги для избежания перегрева и предупреждали других о сильной жаре.

После эксперимента в Севилье другие страны также начали предпринимать похожие действия. В 2023 году метеорологические службы Греции, Израиля и Кипра объединились и назвали особенно суровую волну жары Клеон. Тем не менее, многие метеорологи скептически относятся к идее присваивать волнам жары имена, считая её неэффективной. В 2022 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала статью, утверждающую, что недостаточно доказательств успешности такого подхода. По словам представителя ВМО, позиция на этот счёт с тех пор не изменилась, передает агентство Bloomberg.

Примечательно, что присвоение имен волнам тепла — не единственный способ их идентификации. В Индии, например, используется система цветового кодирования для привлечения внимания населения, при которой жаркие дни оцениваются по шкале от желтого до красного.

Нина Лютикова

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