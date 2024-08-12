Волны тепла получат имена
Присваивать названия волнам тепла предлагается, чтобы акцентировать внимание на их опасности для здоровья, особенно для уязвимых групп населения.
Присваивать названия волнам тепла предлагается, чтобы акцентировать внимание на их опасности для здоровья, особенно для уязвимых групп населения.
Физиологическое общество Великобритании призывает метеорологов начать присваивать названия волнам тепла, чтобы повысить осведомленность людей о том, какую опасность они представляют. Это сродни давно существующей практике именования ураганов, как сообщает Bloomberg.
С середины XX века ураганам присваиваются имена, чтобы метеорологи, аварийные службы и СМИ могли избежать путаницы при их описании.
Волны тепла — это погодное явление, к которому следует относиться с той же серьезностью, что и к другим погодным явлениям.
Эксперты подчеркивают, что определенные группы населения особенно уязвимы к перегреву: дети, пожилые люди, пациенты с диабетом или высоким кровяным давлением, сердечными или лёгочными заболеваниями, а также люди с психическими расстройствами. При этом, в отличие от ураганов, лесных пожаров или наводнений, проблемы, вызванные жарой, часто остаются незаметными, но тоже представляют смертельную угрозу.
Первое в истории предупреждение о жаре в Великобритании было выпущено метеорологическим бюро в 2022 году, когда страна впервые столкнулась с волной тепла в 40 градусов по Цельсию. За это лето в стране было зарегистрировано около 2985 дополнительных случаев смерти, связанных с пятью эпизодами жары, что является самым высоким показателем за весь наблюдаемый период, говорится на сайте Физиологического общества Великобритании.
Также летом 2022 года волна тепла впервые получила свое имя: ученые из Севильского университета (Испания) дали название шестидневному периоду высоких температур в июле 2022 года — Зоя (Zoe), чтобы повысить осведомленность общественности. Ураганам присваиваются имена в алфавитном порядке, а имена волн тепла решено чередовать между мужскими и женскими.
Испанская метеорологическая служба определяет волну тепла как период аномально высокой температуры, продолжающийся не менее трех дней и зафиксированный как минимум на 10% метеорологических станций. Исследование об эксперименте «Зоя», опубликованное в Scientific Reports в 2024 году, показало, что через два месяца после волны тепла около 6% населения на юге Испании помнили имя Зоя без подсказок. Эти люди также предпринимали шаги для избежания перегрева и предупреждали других о сильной жаре.
После эксперимента в Севилье другие страны также начали предпринимать похожие действия. В 2023 году метеорологические службы Греции, Израиля и Кипра объединились и назвали особенно суровую волну жары Клеон. Тем не менее, многие метеорологи скептически относятся к идее присваивать волнам жары имена, считая её неэффективной. В 2022 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала статью, утверждающую, что недостаточно доказательств успешности такого подхода. По словам представителя ВМО, позиция на этот счёт с тех пор не изменилась, передает агентство Bloomberg.
Примечательно, что присвоение имен волнам тепла — не единственный способ их идентификации. В Индии, например, используется система цветового кодирования для привлечения внимания населения, при которой жаркие дни оцениваются по шкале от желтого до красного.
Нина Лютикова