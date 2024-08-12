Жители южных регионов России смогут увидеть полярное сияние
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал самые южные регионы России для наблюдения за полярным сиянием. Об этом синоптик сообщил в своем Telegram-канале.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал самые южные регионы России для наблюдения за полярным сиянием. Об этом синоптик сообщил в своем Telegram-канале.
«Продолжающая сильная магнитная буря класса G3 делает возможным образование в ближайшие часы полярных сияний на востоке нашей страны», — написал он.
Полярное сияние смогут наблюдать жители северных районов Хабаровского и Забайкальского края, а также Амурской области.
Незадолго до этого сообщалось, что увидеть северное сияние могли жители Новосибирска, Красноярска, Якутска, а также в Тамбовской и Тверской областях.
До этого сообщалось, что на выходных на Земле прогнозировались магнитные бури. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что «Солнце не собирается успокаиваться» и на нем продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.