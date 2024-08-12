Метеоролог Позднякова прокомментировала рост числа магнитных бурь
Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала рост количества магнитных бурь.
Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала рост количества магнитных бурь.
«У Солнца есть свои естественные циклы — одиннадцатилетний, двадцатидвухлетний цикл. Когда его активность нарастает, то подобное случается чаще. Это определяется астрономическими законами», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
По её словам, внутри Солнца существуют процессы, которые вызывают выбросы солнечной энергии, и в результате происходит возмущение магнитного поля Земли, что и вызывает бури.
«Сейчас мы вступаем в период большой активности Солнца, для которой характерны более длительные периоды изменчивости», — добавила Позднякова.
Ранее главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева Игорь Чашей в беседе с газетой «Известия» заявил об отсутствии доказательств влияния магнитных бурь на здоровье.