12 августа, источник: RT на русском

Метеоролог Позднякова прокомментировала рост числа магнитных бурь

Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала рост количества магнитных бурь.

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Источник: Jonathan Borba/CCO

«У Солнца есть свои естественные циклы — одиннадцатилетний, двадцатидвухлетний цикл. Когда его активность нарастает, то подобное случается чаще. Это определяется астрономическими законами», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, внутри Солнца существуют процессы, которые вызывают выбросы солнечной энергии, и в результате происходит возмущение магнитного поля Земли, что и вызывает бури.

«Сейчас мы вступаем в период большой активности Солнца, для которой характерны более длительные периоды изменчивости», — добавила Позднякова.

Ранее главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева Игорь Чашей в беседе с газетой «Известия» заявил об отсутствии доказательств влияния магнитных бурь на здоровье.

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