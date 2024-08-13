02:20 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. С вероятностью 60−70% Ла-Нинья начнется осенью, однако его влияние на атмосферу не будет таким значительным в связи с высокой температурой Мирового океана вне тропиков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

«70−60%, что Ла-Нинья начнется осенью, это будет оказывать влияние [на атмосферу], но ситуация нестандартная. Предшествующее Эль-Ниньо было настолько интенсивным, что экстремально теплая вода фиксировалась в умеренных широтах и Тихого, и Атлантического океанов, это сказывается на глобальной температуре и, по оценкам климатологов, еще будет сказываться. Влияние Ла-Нинья будет не так значительно, как обычно. Потому что очень высокая температура вне тропического океана: Мирового океана вне тропика», — сказал он.

По его словам, повышение температуры воздуха способствует тому, что температура воды в океане тоже повышается.

Он отметил, что 2024 год бьет температурные показатели 2023 года. «Будет ли этот год самым рекордно высоким [по температурным показателям]? Восемь месяцев отмечается температурное повышение в сравнении с 2023 годом, вполне вероятно, что такая ситуация продолжится», — заключил Вильфанд.

 "Дома разрушены, стоят деревья сгоревшие. Кругом трупы — боевиков, домашних животных, запах стоит специфический"
Для Киева весть о гибели бойцов из России оказалась столь радостной, что представитель ГУР не удержался от похвальбы
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»