Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья

«70−60%, что Ла-Нинья начнется осенью, это будет оказывать влияние [на атмосферу], но ситуация нестандартная. Предшествующее Эль-Ниньо было настолько интенсивным, что экстремально теплая вода фиксировалась в умеренных широтах и Тихого, и Атлантического океанов, это сказывается на глобальной температуре и, по оценкам климатологов, еще будет сказываться. Влияние Ла-Нинья будет не так значительно, как обычно. Потому что очень высокая температура вне тропического океана: Мирового океана вне тропика», — сказал он.
По его словам, повышение температуры воздуха способствует тому, что температура воды в океане тоже повышается.
Он отметил, что 2024 год бьет температурные показатели 2023 года. «Будет ли этот год самым рекордно высоким [по температурным показателям]? Восемь месяцев отмечается температурное повышение в сравнении с 2023 годом, вполне вероятно, что такая ситуация продолжится», — заключил Вильфанд.