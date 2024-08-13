04:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему грибы растут после дождя?

Грибники знают, что лучшая погода для того, чтобы отправиться в лес — сразу после затяжных ливней.

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Источник: Соцсети

Грибники знают, что лучшая погода для того, чтобы отправиться в лес — период после дождя. Именно это время считается наиболее благоприятным для роста грибов. Так ли оно на самом деле и почему грибы растут только при влажной погоде?

Что такое грибы?

Грибы — это особое царство живой природы, которое сочетает в себе признаки и растений, и животных одновременно. Они стоят особняком среди живых организмов и образуют огромное биологическое и экологическое разнообразие.

На самом деле, грибы не растут как привычные нам растения, а размножаются разными способами. Среди них ученые-микологи выделяют вегетативное, бесполое и половое размножение.

Множество привычных нам грибов, которые люди употребляют в пищу, размножаются именно бесполым способом с помощью клеток, называемых спорами. Это микроскопические элементы грибов, которые, подобно ДНК человека, содержат в себе весь генетический материал о грибе. Споры содержатся под «шляпками» грибов и затем распространяются по лесу самостоятельно. И да, они действительно активно растут в период после осадков в осеннее и весеннее время года.

Как дождь и влажность влияют на рост грибов?

Именно дождь и влага помогают образовавшимся на грибе спорам легко распространяться на новые территории. Спорам легче проникнуть в почву, когда она влажная, а затем в ней образуются новые плодовые тела будущих грибов.

Дождь помогает грибам расти: из спор формируется мицелий — нитиевидные структуры, которые составляют так называемый «плод» гриба. Их и употребляют в пищу люди.

Жизненный цикл мицелия напрямую зависит от наличия или отсутствия влаги. Дождь насыщает землю водой, которая проникает глубже в почву и создает благоприятные условия для роста и развития мицелия. Если почва будет сухая, полезных грибов в лесу найти не получится.

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