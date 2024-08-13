Почему грибы растут после дождя?
Грибники знают, что лучшая погода для того, чтобы отправиться в лес — сразу после затяжных ливней.
Грибники знают, что лучшая погода для того, чтобы отправиться в лес — сразу после затяжных ливней.
Грибники знают, что лучшая погода для того, чтобы отправиться в лес — период после дождя. Именно это время считается наиболее благоприятным для роста грибов. Так ли оно на самом деле и почему грибы растут только при влажной погоде?
Грибы — это особое царство живой природы, которое сочетает в себе признаки и растений, и животных одновременно. Они стоят особняком среди живых организмов и образуют огромное биологическое и экологическое разнообразие.
Множество привычных нам грибов, которые люди употребляют в пищу, размножаются именно бесполым способом с помощью клеток, называемых спорами. Это микроскопические элементы грибов, которые, подобно ДНК человека, содержат в себе весь генетический материал о грибе. Споры содержатся под «шляпками» грибов и затем распространяются по лесу самостоятельно. И да, они действительно активно растут в период после осадков в осеннее и весеннее время года.
Именно дождь и влага помогают образовавшимся на грибе спорам легко распространяться на новые территории. Спорам легче проникнуть в почву, когда она влажная, а затем в ней образуются новые плодовые тела будущих грибов.
Дождь помогает грибам расти: из спор формируется мицелий — нитиевидные структуры, которые составляют так называемый «плод» гриба. Их и употребляют в пищу люди.
Жизненный цикл мицелия напрямую зависит от наличия или отсутствия влаги. Дождь насыщает землю водой, которая проникает глубже в почву и создает благоприятные условия для роста и развития мицелия. Если почва будет сухая, полезных грибов в лесу найти не получится.