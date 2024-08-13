Фото: как выглядит небо во время метеорного потока Персеиды
Пик звездного ливня пришелся на 12 и 13 августа.
Пик звездного ливня пришелся на 12 и 13 августа.
С 17 июля жители Северного полушария наблюдают в ночном небе метеорный поток Персеиды. Летний звездопад продлится до 24 августа.
РИА Новости опубликовало фото звездного неба во время метеорного потока Персеиды. Кадры были сделаны в селе Ивановское Тверской области. На многих снимках представлена церковь Иоанна Предтечи.
Как объяснил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, каждое лето Земля проходит через шлейф кометы Свифта—Таттла. Частицы из ее хвоста ярко вспыхивают, сгорая в атмосфере. В этот момент с поверхности планеты кажется, что идет звездный дождь.
Айгуль Сабитова