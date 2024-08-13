12 причин, почему у огурцов желтеют листья

Огурец родом из Индии. Этому теплолюбивому растению для хорошего урожая нужна сухая погода с температурой около +25 °C. Его название с древнегреческого переводится как «несозревший». В отличие от дынь, арбузов и тыкв их едят маленькими, когда семена внутри еще не созрели. Уход за огурцами включает в себя выбор правильного места посадки, регулярный полив, рыхление почвы, подкормку, обработку от болезней и вредителей. Иногда возникают проблемы, которые мешают нормальному развитию плодов. О том, почему у огурцов желтеют листья, читайте в статье.
Советы по уходу за огурцами
Агротехника довольно проста, но в ней есть свои особенности. Важно выбрать сорт, подходящий под природные условия той местности, где будет находиться растение. Это базовый принцип, способствующий получению хорошего урожая.
Второй важный момент — опыляемость. Есть пчелоопыляемые и партенокарпические (плоды без семян) сорта. Первые подходят для улицы, вторые можно выращивать как в теплице, так и на открытой грядке. Кроме этого, существуют сорта для засолки или просто для еды, невосприимчивые к каким-либо заболеваниям, разного размера, формы и цвета.
Ниже представлена таблица, которая поможет вам вырастить здоровые плоды огурцов.
|Подготовка семян, емкостей и грунта
|Если у семян есть специальное покрытие (они обработаны производителем), обеззараживать их не нужно. Остальные же экземпляры погружают в 1%-й раствор марганцовки или 3%-й перекиси водорода на 30 мин.
Емкости для рассады дезинфицируют в 2%-м растворе марганцовки. Огурцы сажают сразу в отдельные стаканчики, так как им не нужна пикировка.
Грунт берут легкий, влагоемкий, с нейтральной реакцией среды. Его можно продезинфицировать слабым раствором марганцовки или прокалить в духовке при +90 °C
|Посев на рассаду
|Огурцы сажают на рассаду или безрассадным способом сразу в грунт. В первом случае важно заделать семена за 20 дней до пересадки в почву. Для каждого региона это своя цифра. Например, первая декада марта — для Южного федерального округа или третья декада апреля — для Сибири.
При посадке семенной материал заглубляют примерно на 1 см во влажный грунт. Увлажняют пульверизатором, а потом ставят под стекло или полиэтиленовый пакет до всхода семян. После этого ставят рассаду на солнечное место
|Проращивание
|Перед посадкой можно заранее прорастить семена. Для этого посевной материал помещают во влажную марлю или салфетку, а потом в полиэтиленовый пакет. Через 3—5 дней в теплом месте семена начнут активно развиваться
|Закаливание
|За неделю до высадки огурцы начинают закаливать. Постепенно их выносят на улицу, увеличивая количество времени на открытом воздухе
|Посев в грунт
|Высаживать рассаду или сажать сразу в грунт растения нужно, когда почва прогреется до +16 °C, а воздух — до +15 °C.
Между растениями должно быть расстояние от 25 до 80 см, а между рядами — 80 см.
Если растения находятся в открытом грунте, то поначалу лучше закрывать их спанбондом при холодной температуре и притенять от яркого солнца
|Освещение
|Рассаде и взрослым растениям нужно солнце и тепло. Выращивать саженцы лучше на южном или восточном окне. Рассада должна быть на свету до 12 ч в день.
Для взрослых огурцов расчет такой: листьям больше нужен солнечный свет, а зеленцам — полутень
|Влажность
|Для рассады нужна влажность от 70%. Грунт для взрослых растений должен быть около 60% влажности, а воздух — 75%
|Полив
|При поливе холодной водой огурцы могут потерять завязи. Температура жидкости должна быть около +25 °C. Рассаду поливают через поддон.
Во влажную и пасмурную погоду количество жидкости ограничивают, чтобы корни не начали гнить. Полив по листьям проводят рано утром, чтобы поднять влажность вокруг кустов днем.
Почва должна быть влажной в радиусе 15—20 см. Важно: корневую шейку нужно оставлять сухой, чтобы не загнила
|Температура
|Сразу после появления всходов рассаду нужно поместить в помещение, где температура достигает +12…+15 °C. Через несколько суток ее поднимают до +20 °C. Такая процедура предотвратит вытягивание рассады. Для роста и развития зеленцам необходима температура +18…+25 °C
|Удобрения и обработка
|От вредителей и болезней огурцы обрабатывают фунгицидами и инсектицидами. Удобряют растения органическими и минеральными подкормками по инструкции
|Регуляторы роста
|Помогают рассаде расти крепкой и не вытягиваться
Почему у огурцов желтеют листья
Если у саженцев или взрослых растений начали желтеть и сохнуть листья — не время для паники. Дело может быть не в болезнях и вредителях, а в банальной нехватке влаги или переохлаждении.
1. Недостаточный или избыточный полив
Важно помнить, что в открытом грунте огурцы поливают 2 раза в неделю по 5 л на 1 кв. м до цветения и в период роста зеленцов. После образования завязей почву вокруг огурцов увлажняют уже 3 раза за неделю и по 10—12 л на 1 кв. м. В конце лета достаточно поливать огурцы 1 раз в 10 дней (по 8 л на 1 кв. м).
Как при переливе, так и при недостаточной увлажненности огурцы испытывают стресс. В первом случае растения обезвоживаются, а во втором могут начать гнить или получить грибковое заболевание.
Наладить систему полива. Увлажнять землю вокруг огурцов рано утром или поздно вечером, частота — в зависимости от степени зрелости растения и от температуры воздуха. Молодую рассаду следует поливать через поддон.
Для огуречных саженцев нужны достаточно большие стаканчики, иначе листья начнут желтеть.
Использовать для рассады огурцов отдельные емкости размером около 500 мл.
Важно: в стаканчиках обязательно должны быть дренажные отверстия.
Если огурцы растут в тени, то желтеть и опадать листья у них могут от недостатка света.
Нужно переставить рассаду на более светлый подоконник или регулярно подсвечивать фитолампами. Если желтеет взрослое растение, то, возможно, посадки слишком загущены. В таком случае их прореживают.
4. Повреждение рассады при пересадке, повреждение корней
Для каждого растения важна корневая система, хотя бы потому, что через нее они получают питание. Если при пересадке, рыхлении или от вредителей корни повреждаются, растение отвечает желтизной листьев.
Пересаживать и пропалывать растения очень аккуратно. Так как у огурцов поверхностная корневая система, ее не следует рыхлить. Землю вокруг можно мульчировать.
Если корни уже повреждены, есть способ спасти растение. Нужно пригнуть огуречную плеть к земле, присыпать грунтом. В этой области образуются новые корни. Ускорить их формирование можно через внесение комплексного удобрения и ликвидирование завязей.
Если полить огурцы днем, а не рано утром или поздно вечером, то часть воды может попасть на листья. Капли воды сработают как линза, поэтому лист получит ожог в виде желтого пятна.
Поливать огурцы до появления яркого солнца. Притенять растения агроволокном. Советуем регулярно проветривать тепличные посадки.
6. Недостаточная влажность воздуха
От слишком сухого воздуха листья огурцов будут активно желтеть и скручиваться.
Своевременно наладить систему полива и мульчировать грядки.
7. Перегрев или переохлаждение
Холод вызывает пожелтение листьев, а на жаре растение может увянуть.
Притенять при жаре и ярком солнце, закрывать посадки при низкой температуре.
8. Отсутствие проветривания
Нехватка свежего воздуха в теплице тоже может привести к пожелтению огуречных листьев.
Вовремя проредить посадки в теплице.
При дефиците азота листья у огурцов бледнеют, желтеют и скручиваются снизу. Если нижние листья начали желтеть, то причина может быть и в недостатке калия, фосфора, магния.
Исправить положение можно, если внести комплексную подкормку. Можно выбрать как органическое, так и минеральное удобрение.
Важно: есть два способа внесения подкормок — по листу и под корень. Нужно помнить, что вносить удобрения можно только во влажную землю, так как иначе растение получит ожог. Листовую подкормку по этой же причине нужно брать меньшей концентрации и удобрять в пасмурный влажный день.
При избыточной влажности растения могут подхватить грибковую болезнь. К примеру, при фузариозе кусты становятся бледно-зелеными или желтыми, листья сохнут и отмирают.
При ложной мучнистой росе (пероноспорозе) на листьях огурцов появляются желтые пятна. Развивается она обычно во второй половине лета. В начале же сезона на листьях образуются небольшие желтые пятнышки, переходящие в некротические участки. Затем на задней стороне листьев появляются мокнущие зоны. Позже они покрываются серо-фиолетовым налетом — это споры грибка. Листья активно сохнут и скручиваются.
При антракнозе появляются пятна желтого цвета, которые затем превращаются в бурые и разрастаются. Поврежденные участки листьев рвутся, они становятся ломкими. Далее заболевание переходит уже на плоды.
В качестве профилактики можно сажать определенные сорта, например посадки устойчивые к болезням. Теплицу нужно регулярно проветривать, а у огурцов прищипывать боковые побеги, так как избыточная влажность и загущенность способствуют развитию грибковых заболеваний. Подойдут и профилактические обработки, поэтому можно использовать препарат «Триходерма вериде 471».
Зараженные листья собирают и сжигают. Сами растения обрабатывают средством под названием «Фитоспорин-М». Если еще нет активного плодоношения, то можно использовать для лечения фунгициды, такие как «Фундазол», «Гамаир», «Абига-Пик», «Трихофит».
При появлении вируса мозаики огурца на листьях образуются желтые участки, сами листья постепенно сворачиваются, плоды тоже скручиваются, покрываются пятнами. Трескаются стебли, цветки засыхают, а завязи увядают. Человеку этот вирус не страшен.
В качестве борьбы нужно удалить и сжечь поврежденные растения и продезинфицировать землю. Советуем регулярно обрабатывать остальные здоровые растения препаратом «Фитоспорин-М».
На листьях огурцов могут появиться различные вредители: паутинные клещи, тля, трипсы, слизни, белокрылки.
Чтобы спасти листья от насекомых, нужно обработать огурцы инсектицидами.
Наконец, листья огурцов становятся желтыми и просто при старении. Растение будет тратить все силы на завязь и верхние листья, а нижние будут постепенно отмирать.
Аккуратно срезать старые листья огурцов.
«Взрослый и здоровый куст огурцов имеет много хорошо развитых листьев. Со временем от недостатка света или по другим причинам (заболевание, вредители, высокая влажность) нижние листья начинают желтеть. Такие листья рекомендуется убирать, чтобы не появлялись заболевания от соприкосновения с землей или от появившихся вредителей. Это даст больше питания верхним и здоровым листьям, а в дополнение повысит проветриваемость куста», — советует Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер, опытный садовод, автор блога «Терра Дома».
Памятка для садовода: что делать, если желтеют и сохнут листья у огурцов
Для каждого растения есть свой комплекс необходимых мероприятий по выращиванию. При пожелтении огуречных листьев прежде всего важно четко определить причину:
1. Влиять на состояние куста могут такие факторы, как влажность, температура (жара или холод), объем, время и количество полива, нехватка или избыток подкормки, размер пространства в горшке или на грядке. Чтобы исправить ситуацию, достаточно понять первопричину проблемы.
2. Кроме этого, есть еще грибковые болезни, вредители и вирусы. Их корректировать можно при помощи фунгицидов, инсектицидов и народных средств лечения.
3. И самая простая причина — старение куста. Тут уже ничего не сделать — таков естественный процесс.
4. Начинающие желтеть нижние листья огурцов лучше убирать, чтобы не перенести на здоровые побеги болезни и вредителей, а также для перенаправления питания к верхней части растения.
Эксперт: Ольга Никонорова, ландшафтный дизайнер, опытный садовод, автор блога «Терра Дома»