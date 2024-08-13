11:55 (мск), источник: Погода Mail

Рядом с Афинами бушует чудовищный пожар

Власти объявили массовую эвакуацию.

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Пожар охватил леса недалеко от греческой столицы в воскресенье и с тех пор разгорается лишь сильнее. Засушливая жаркая погода и порывистые ветры помогают огню стремительно распространяться. Власти эвакуируют жителей и противостоят стихии, которая уничтожает леса, поля и жилища.

Все началось в небольшом местечке Варнавас в 50 километрах от Афин, но небольшое возгорание быстро переросло в масштабное бедствие. Спикер пожарной службы Василиос Ватракогианнис рассказал, что пожар распространяется молниеносно, несмотря на нечеловеческие усилия по его предотвращению. Сейчас на борьбу со стихией брошено более 600 пожарных. Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала впечатляющие фотографии стихийного бедствия.

Кстати, большую опасность имеет не только сам пожар, но и дым, который он производит — врачи подробно объяснили, почему это так.

Георгий Мазуркевич

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