Рядом с Афинами бушует чудовищный пожар
Власти объявили массовую эвакуацию.
Власти объявили массовую эвакуацию.
Пожар охватил леса недалеко от греческой столицы в воскресенье и с тех пор разгорается лишь сильнее. Засушливая жаркая погода и порывистые ветры помогают огню стремительно распространяться. Власти эвакуируют жителей и противостоят стихии, которая уничтожает леса, поля и жилища.
Все началось в небольшом местечке Варнавас в 50 километрах от Афин, но небольшое возгорание быстро переросло в масштабное бедствие. Спикер пожарной службы Василиос Ватракогианнис рассказал, что пожар распространяется молниеносно, несмотря на нечеловеческие усилия по его предотвращению. Сейчас на борьбу со стихией брошено более 600 пожарных. Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала впечатляющие фотографии стихийного бедствия.
Кстати, большую опасность имеет не только сам пожар, но и дым, который он производит — врачи подробно объяснили, почему это так.
Георгий Мазуркевич