Ученые считают, что на Марсе могла сохраниться вода и «жизнь»
Согласно новому исследованию, глубоко под поверхностью Марса может находиться вода в жидкой форме. Гипотетически это может указывать на наличие определенных видов жизни.
Согласно новому исследованию, глубоко под поверхностью Марса может находиться вода в жидкой форме. Гипотетически это может указывать на наличие определенных видов жизни.
Ученые заявили, что глубоко в земной коре Марса может находиться большой запас воды, что свидетельствует о потенциальной возможности существования жизни на красной планете.
Считается, что более 3 миллиардов лет назад на поверхности Марса были не только озера и реки, но и океаны, однако, когда планета лишилась атмосферы, все они исчезли, а полюсы планеты стали покрыты слоем вечной мерзлоты.
Актуальные исследования показали, что вода по-прежнему может содержаться в местных минералах или даже существовать в жидком виде глубоко под земной корой. Согласно предварительным расчетам, она может находится на глубине примерно 11,5−20 км под поверхностью Марса. Гипотетически это может указывать на наличие определенных видов жизни.
Наличие воды не означает, что там есть жизнь, но считается, что вода является важным компонентом. Мы знаем, что жизнь может существовать в глубоких недрах Земли, где есть вода.
Ученые предполагают, что обнаружение воды в жидком виде в средней части земной коры поможет геофизикам и геологам понять внутреннюю структуру Марса. Кроме того, вода может значительно облегчить жизнь на планете во время марсианских миссий.
Ранее ESA показало самое большое исчезнувшее озеро на Марсе. Подробнее можно узнать по ссылке.
Кристина Корчанова