15:44 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 14 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 14 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Reuters

Согласно православному календарю, 14 августа отмечается важный праздник — Медовый спас. Именно этот день открывает Успенский пост, который продлится две недели.

Медовый спас получил свое название благодаря тому, что мед поспевает именно к моменту празднества. В этот день лакомство можно принести в храм, чтобы освятить и угостить нуждающихся, приведя так в свой дом благополучие и достаток.

На Руси 14 августа освящали новые колодцы, шли крестным ходом на реки и озера, купались сами и омывали домашний скот, чтобы не болеть осенью и зимой. В народе 14 августа называли также «Спасом на воде».

Православные верующие 14 августа чтят память о Происхождении Честных Древ Животворящего Креста Господня. Считается, что изначально о них вспоминали только в Константинополе, однако со временем память переняли и другие православные приходы.

К слову, именно вместе с Происхождением пришла и традиция освящения водоемов и купания в них. Согласно древней легенде, в Константинополе примерно в VIII веке свирепствовала сильная эпидемия. Тогда священнослужители, в надежде побороть ее, вынесли на поклон людям остатки Креста, на котором был распят Иисус. С его помощью они освятили водоемы, а больные, искупавшись в них, сразу почувствовали себя лучше.

Приметы погоды 14 августа

На Руси верили, что дождь, прошедший 14 августа, является хорошим знаком, сулящим об отсутствии лесных пожаров до конца лета. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в Медовый спас, читайте ниже.

  • Рябина созрела — осень будет ненастной.
  • Дует сильный ветер — зима будет снежная.
  • Если розы уже отцвели — начнутся холодные ночи.
  • Будет солнечный день — осень пройдет погожая и урожайная.
  • Пасмурное небо без дождей в этот день — осень будет дождливой.
  • Туман простоит над водой — ожидайте потепления.

Что можно делать 14 августа

По обычаю 14 августа нужно собирать мед и готовить из него разные лакомства. Такое угощение будет не только вкусным, но и полезным для здоровья. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.

  • Медовый спас принято проводить дома в кругу семьи и близких людей.
  • 14 августа рекомендуется угостить медом хотя бы троих людей, чтобы привлечь мир и благополучие.
  • На Руси верили, что в этот день женщины могут получить отпущение всех грехов. Для этого нужно провести Медовый спас в молитвах.
  • В этот день стоит искупаться в речке или озере, чтобы укрепить свое здоровье и подготовить организм к наступлению холодов.

Что запрещено делать 14 августа

14 августа категорически запрещено убивать пчел. Считается, в Медовый спас так можно навлечь разорение и сильную болезнь. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • 14 августа нельзя много работать, иначе можно потратить слишком много сил, а потом — неожиданно заболеть. Лучше позволить себе в этот день немного передохнуть, проведя некоторые спа-процедуры дома.
  • На Руси верили, что в Медовый спас нельзя убираться, чтобы не навлечь на себя беду.
  • Не рекомендуется 14 августа с кем-то ругаться, в противном случае — небольшая ссора может перерасти в долгий и изнуряющий конфликт. Кстати, научиться сглаживать углы можно с помощью эмоционального интеллекта.
  • В этот день нельзя распускать слухи, иначе в ближайшем будущем можно стать главным героем неприятных сплетен.

Кристина Корчанова

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