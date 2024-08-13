Народные приметы на 14 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 14 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 14 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Согласно православному календарю, 14 августа отмечается важный праздник — Медовый спас. Именно этот день открывает Успенский пост, который продлится две недели.
Медовый спас получил свое название благодаря тому, что мед поспевает именно к моменту празднества. В этот день лакомство можно принести в храм, чтобы освятить и угостить нуждающихся, приведя так в свой дом благополучие и достаток.
На Руси 14 августа освящали новые колодцы, шли крестным ходом на реки и озера, купались сами и омывали домашний скот, чтобы не болеть осенью и зимой. В народе 14 августа называли также «Спасом на воде».
Православные верующие 14 августа чтят память о Происхождении Честных Древ Животворящего Креста Господня. Считается, что изначально о них вспоминали только в Константинополе, однако со временем память переняли и другие православные приходы.
К слову, именно вместе с Происхождением пришла и традиция освящения водоемов и купания в них. Согласно древней легенде, в Константинополе примерно в VIII веке свирепствовала сильная эпидемия. Тогда священнослужители, в надежде побороть ее, вынесли на поклон людям остатки Креста, на котором был распят Иисус. С его помощью они освятили водоемы, а больные, искупавшись в них, сразу почувствовали себя лучше.
На Руси верили, что дождь, прошедший 14 августа, является хорошим знаком, сулящим об отсутствии лесных пожаров до конца лета. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в Медовый спас, читайте ниже.
По обычаю 14 августа нужно собирать мед и готовить из него разные лакомства. Такое угощение будет не только вкусным, но и полезным для здоровья. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.
14 августа категорически запрещено убивать пчел. Считается, в Медовый спас так можно навлечь разорение и сильную болезнь. От чего еще стоит отказаться в этот день?
Кристина Корчанова