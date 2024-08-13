17:20 (мск), источник: Московский комсомолец

В российском регионе второй день идет снег

В двух Якутских районах второй день подряд идет снег, сообщила в своем телеграм-канале зампред правительства республики Ольга Балабкина.

Источник: Агентство «Москва»

Летний снег выпал в Момском и Эвено-Бытантайском районах. Местные жители также пишут об этом в соцсетях.

Согласно прогнозу синоптиков, в арктических районах республики в ближайшие сутки установится снежная погода, ночью ожидаются минусовые температуры.

Чумработница родовой кочевой общины «Магир» Екатерина Дьячкова отметила, что снег в июле и августе для этой местности не редкость.

«Мы уже привыкли к такой погоде. После обильного снегопада в начале августа немного потеплело, и вот со вчерашнего дня снова наступили холода, и пошёл снег», — сказала она.

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