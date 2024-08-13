В российском регионе второй день идет снег
В двух Якутских районах второй день подряд идет снег, сообщила в своем телеграм-канале зампред правительства республики Ольга Балабкина.
В двух Якутских районах второй день подряд идет снег, сообщила в своем телеграм-канале зампред правительства республики Ольга Балабкина.
Летний снег выпал в Момском и Эвено-Бытантайском районах. Местные жители также пишут об этом в соцсетях.
Согласно прогнозу синоптиков, в арктических районах республики в ближайшие сутки установится снежная погода, ночью ожидаются минусовые температуры.
Чумработница родовой кочевой общины «Магир» Екатерина Дьячкова отметила, что снег в июле и августе для этой местности не редкость.
«Мы уже привыкли к такой погоде. После обильного снегопада в начале августа немного потеплело, и вот со вчерашнего дня снова наступили холода, и пошёл снег», — сказала она.