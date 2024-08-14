В Финляндии заявили о сокращении в стране популяции водоплавающих птиц
Среди причин ученые называют эвтрофикацию и потемнение воды, осушение территорий, обилие инвазивных хищников.
Среди причин ученые называют эвтрофикацию и потемнение воды, осушение территорий, обилие инвазивных хищников.
ХЕЛЬСИНКИ, 14 августа. /ТАСС/. Популяция водоплавающих птиц в Финляндии продолжает сокращаться без признаков изменения ситуации к лучшему, сообщает в пресс-релизе Институт природных ресурсов Финляндии Luke.
Численность гнездящихся водоплавающих птиц в Финляндии отслеживается с помощью переписи на протяжении 39 лет, уточняет Luke.
«Согласно подсчетам этого лета, у многих наиболее важных промысловых уток количество пар, количество птенцов, молодняка были немного хуже, чем обычно», — говорит специалист-исследователь Luke Маркус Пиха.
Так, популяция кряквы за 10 лет сократилась на 23%, популяция самых маленьких речных уток чирок-свистунок сократилась на 26%, популяция свиязи сократилась на 59%, и в течение последних 16 лет количество этих птиц остается ниже многолетних показателей, популяция обыкновенного гоголя сократилась на 13%.
Среди причин ученые называют эвтрофикацию и потемнение воды, осушение территорий, а для некоторых видов обилие инвазивных хищников, вероятно, является важной причиной сокращения численности, указывается в сообщении.