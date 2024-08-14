13:09 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 15 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 15 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: РИА "Новости"

В народном календаре 15 августа называют Степан Сеновал. На Руси в этот день отмечали окончание сеновала и выходили в поле всей семьей, чтобы сплести из различных трав «Степанов венок». Его вешали под иконами в доме, чтобы защитить домочадцев от заболеваний в зимний период.

Православные верующие 15 августа вспоминают первого христианского мученика Стефана, забитого камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме. При жизни Стефан проповедовал слово Божие и совершал великие чудеса и знамения в народе.

Предки верили, что Стефан, или, как его называли на Руси, Степан Сеновал, был покровителем лошадей и домашнего скота. Поэтому считается, что в этот день обязательно нужно напоить и накормить лошадь, чтобы жизнь стала счастливой и процветающей.

Приметы погоды 15 августа

На Руси считали, что какая погода простоит днем 15 августа, такая будет и весь сентябрь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Днем выйдет солнце — сентябрь будет сухим и теплым.
  • Пройдет дождь — сентябрь будет дождливым.
  • К этому дню в лесу вырастут грибы — зима будет сытая.
  • Лягушки расквакались — пойдет дождь.
  • Кошки скребут стены — грядет ненастье. Возможно, чтобы кошка не навлекла случайно беду, ее просто нужно угостить полезным лакомством.

Что можно делать 15 августа

По обычаю 15 августа нужно молиться о здоровье домашних животных, в особенности — лошадей. Считается, что Стефан Первомученик в этот день обязательно ответит на искренние молитвы и принесет в дом благополучие. О том, что еще можно делать, читайте ниже.

  • В этот день принято заниматься домашними делами, ухаживать за огородом и ходить в бани. Если же такой возможности нет, всегда можно принять контрастный душ, полезный для здоровья, или устроить полноценный спа-день дома.
  • Считается, что в этот день девушки могут узнать свою судьбу. На Руси 15 августа незамужние женщины проводили обряды и гадали на суженых.
  • Предки верили, что, умывшись в Степан Сеновал росой, можно стать красивее и моложе.
  • 15 августа стоит выйти в поле, чтобы собрать лечебные травы — клевер, мяту, полынь, ромашку и другие. Считается, что они помогут перенести зимний сезон без болезней и простуд.

Что запрещено делать 15 августа

15 августа категорически нельзя устраивать свадьбы и проводить масштабные гуляния, иначе можно навлечь на себя болезни и несчастье. От чего еще стоит отказаться в Степан Сеновал?

  • В этот день нельзя признаваться в любовных чувствах, так как симпатия не окажется взаимной.
  • Считается, что 15 августа нельзя тратить деньги, иначе можно оказаться в долгах.
  • Не рекомендуется в Степан Сеновал заниматься тяжелой работой и переутомляться, в противном случае можно сильно заболеть.
  • На Руси верили, что во второй половине дня нельзя оставлять окна открытыми, так как ветер может сдуть весь достаток.
  • 15 августа нельзя охотиться на животных, чтобы не навлечь на себя гнев покровителя животных и домашнего скота.

Кристина Корчанова

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