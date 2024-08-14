Народные приметы на 15 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 15 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 15 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 15 августа называют Степан Сеновал. На Руси в этот день отмечали окончание сеновала и выходили в поле всей семьей, чтобы сплести из различных трав «Степанов венок». Его вешали под иконами в доме, чтобы защитить домочадцев от заболеваний в зимний период.
Православные верующие 15 августа вспоминают первого христианского мученика Стефана, забитого камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме. При жизни Стефан проповедовал слово Божие и совершал великие чудеса и знамения в народе.
Предки верили, что Стефан, или, как его называли на Руси, Степан Сеновал, был покровителем лошадей и домашнего скота. Поэтому считается, что в этот день обязательно нужно напоить и накормить лошадь, чтобы жизнь стала счастливой и процветающей.
На Руси считали, что какая погода простоит днем 15 августа, такая будет и весь сентябрь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 15 августа нужно молиться о здоровье домашних животных, в особенности — лошадей. Считается, что Стефан Первомученик в этот день обязательно ответит на искренние молитвы и принесет в дом благополучие. О том, что еще можно делать, читайте ниже.
15 августа категорически нельзя устраивать свадьбы и проводить масштабные гуляния, иначе можно навлечь на себя болезни и несчастье. От чего еще стоит отказаться в Степан Сеновал?
Кристина Корчанова