Ураган «Дебби» принес послание времен Второй мировой войны в бутылке
Женщина нашла загадочное послание 79-летней давности в бутылке, вынесенной на бульвар после бушующего урагана.
Женщина нашла загадочное послание 79-летней давности в бутылке, вынесенной на бульвар после бушующего урагана.
Жительница Флориды, убирающая мусор, выброшенный на берег ураганом «Дебби», обнаружила послание в бутылке времен Второй мировой войны.
46-летняя Сюзанна Филамент-Смит из Тампы (США) рассказала, что собирала мусор на бульваре Бэйшор, когда ей на глаза попалась бутылка. Внутри нее было письмо, песок, гильза от пули и миниатюрное пушечное ядро. Из-за того, что текст письма выцвел от времени, разобрать его полностью не удалось. Тем не менее, женщина сумела разобрать, что письмо, датированное 4 марта 1945 года, имеет фирменный бланк с пометкой «Военно-морской флот Соединенных Штатов, учебная база десантных войск в Литтл-Крике, штат Вирджиния».
Эйприл Филлипс, офицер по связям с общественностью Военно-морского флота, сообщила, что официальные лица проведут расследование, чтобы установить личность отправителя или получателя письма.
Ранее к берегу Бостона прибило дрейфующую бутылку 1961 года с запиской, которую удалось прочесть.
Кристина Корчанова