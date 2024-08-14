Съемки клипа Кэти Перри могли нанести вред дюнам необитаемого острова в Испании
Звезда записала видео на испанском курорте без разрешения властей.
Звезда записала видео на испанском курорте без разрешения властей.
Правительство Балеарских островов выясняет, как вышло, что команда британской поп-звезды Кэти Перри без разрешения сняла видео с артисткой на дюнах острова С’Эспальмадор. Эти дюны — охраняемый природный объект, поэтому к недавно вышедшему клипу на песню Lifetimes возникли вопросы.
Поясним, что 4-минутное видео иллюстрирует активный отдых Кэти на средиземноморском курорте: селебрити проводит время на пляжах, катается на мотоцикле, позирует на живописных скалах у моря, танцует в ночных клубах.
Среди прочих планов в клипе несколько раз на пару секунд появляются и дюны. Предположительно, это и есть те самые природные объекты, которые охраняет местный Департамент окружающей среды.
Этот частный остров в западной части Средиземного моря длиной 3 километров и шириной 800 метров принадлежит состоятельной семье из Люксембурга. На территорию С’Эспальмадора во время отлива можно дойти пешком с соседнего острова Форментера.
Из построек на этом необитаемом острове есть только два дома, часовня и сторожевая башня. Богатые туристы швартуют здесь свои яхты, а тусовщики с Ибицы заглядывают на остров, чтобы в уединении отдохнуть от шума ночных клубов. Помимо дюн, где незаконно позировала для клипа Кэти Перри, С’Эспальмадор знаменит грязевыми ваннами.
Вообще-то снимать здесь фото и видео не запрещено, уточняют чиновники в официальном заявлении. Но для съемки требовалось разрешение, которое предоставляют по запросу. Продюсеры Кэти Перри таких запросов в испанские органы власти не направляли.
При этом остается неизвестным, почему госслужащие обратили внимание на видео поп-дивы и решили провести проверку. Вероятнее всего, кто-то из жителей Балеарских островов оставил жалобу — отношение к туристам здесь настороженное, сами испанцы не в восторге от обилия шумных, развязных и не всегда трезвых курортников. Местные однажды даже пригрозили заблокировать аэропорт, и новое видео звезды запросто могло спровоцировать еще одну волну возмущения по поводу чрезмерного туризма.