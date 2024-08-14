Якутия в огне: природные пожары охватили более 631 тыс. га
За 24 часа площадь пожаров в регионе возросла более чем на 20 тысяч гектаров. Это объясняется выявлением новых источников возгорания и расширением площади уже существующих пожаров.
За 24 часа площадь пожаров в регионе возросла более чем на 20 тысяч гектаров. Это объясняется выявлением новых источников возгорания и расширением площади уже существующих пожаров.
В Якутии зарегистрировали 100 природных пожаров на площади более 631 000 га. Об этом информирует региональное МЧС. По информации ведомства, еще три пожара площадью свыше 1300 га продолжают действовать на землях других категорий.
За сутки ликвидировано четыре пожара и девять локализовано на площади 56 900 га. На тушение привлекалось 1765 человек и 191 техника от всех взаимодействующих структур РСЧС.
Согласно данным МЧС, под особым контролем ведомства находятся шесть природных пожаров. В Верхневилюйском районе возле села Кырыкый площадь возгорания составляет 464 га, в Кобяйском районе на расстоянии 9,3 км от села Арыктах — 506 га, в Ленском районе в 5,6 км от села Турукта — 20 га. Также пожары были локализованы в Сунтарском районе на расстоянии 8,1 км от села Миляке (2150 га), в Горном районе на расстоянии 11,2 км от села Чекя-Бясь (2491 га) и в Намском районе на расстоянии 8,9 км от села Столбы (5,5 га).
Начальник регионального управления МЧС Павел Гарин уточнил, что за сутки площадь пожаров в Якутии увеличилась более чем на 20 тыс. га. Это связывается с обнаружением новых очагов и увеличением площади уже действующих пожаров.
По его словам, МЧС планирует задействовать авиацию в Верхневилюйском и Олекминском районах.
По данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность зафиксирована в 49 населенных пунктах Алданского, Намского, Вилюйского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Ленского, Горного и Верхневилюйского районов. В настоящее время случаев отравления продуктами горения или угарным газом не зарегистрировано.
13 августа МЧС России сообщало, что за предыдущие сутки ведомственная авиация сбросила около 100 т воды на кромки природных пожаров в Якутии. В тот же период в зонах возгораний было отобрано и исследовано 34 пробы атмосферного воздуха, превышений предельно допустимых концентраций химических веществ выявлено не было. «Тушение лесных пожаров не входит в компетенцию МЧС России, но ведомство оказывает содействие органам власти в данном вопросе, — отметил глава МЧС России Александр Куренков. — В Якутии задействована авиация МЧС России: к тушению привлечены два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и два вертолета».
Нина Лютикова