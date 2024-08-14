В Мексике после бури осыпалась древняя пирамида
Местные индейцы считают, что это дурной знак.
Местные индейцы считают, что это дурной знак.
Изменения климата наносят новый удар: проливные дожди у озера Пацкуаро в Мексике разрушили одну из главных местных достопримечательностей.
Жертвой стихии стала пирамида в Археологической зоне Иуацио в Мичоакане. Эту постройку возвели индейцы-тараски (или, как они сами называли себя, Пурепеча), много веков бывшие достойными соперниками ацтеков на территории современной Мексики.
Ацтеки так и не смогли нанести тараскам ни одного поражения (обе империи пали перед испанскими конкистадорами), но с чем не справились ацтеки, справился простой дождь. Камень, из которого сложена пирамида, много лет нагревался и трескался из-за аномальной жары в последние годы — а теперь вода, попавшая в эти трещины из-за проливных дождей, размыла часть фасада пирамиды.
В первые же дни после происшествия, как рассказывает сайт IFLScience, пирамиду стали изучать местные археологи, чтобы выяснить, как сохранить памятник, и можно ли его восстановить. Согласно первым отчетам, повреждено 6 ступенчатых секций снаружи, а также стены и интерьер постройки.
Во времена своего расцвета столица тарасков Иуацио, частью которой является пирамида, занимала 150 гектаров, и на ней находилось как минимум 84 постройки, из которых до наших дней дошло всего 7. Город был основан примерно на рубеже
Ступенчатые пирамиды были священными зданиями для тарасков: здесь проводили религиозные церемонии. Кроме того, пирамиды были также символом власти и могущества своих хозяев, способных возводить такие грандиозные строения.
Потомки пурепеча до сих пор живут в Мичоакане, и объясняют, что в их культуре разрушение пирамиды — это знак неминуемой большой беды. Аналогичный случай произошел незадолго до прибытия в Мексику конкистадоров — и индейцам было очевидно, что чужестранцы явились на их землю в качестве кары богов.
В каком-то смысле климатические изменения, которые наглядно демонстрирует разрушившаяся пирамида, тоже глобальное бедствие — так что в символизме произошедшему отказать трудно. Но хочется верить, что все кончится менее печально, чем у индейцев с конкистадорами.
Еще одна печальная утрата этой недели: в Национальном парке штата Юта из-за изменений климата обрушились Скальные ворота, стоявшие на этом месте 190 миллионов лет.
Георгий Мазуркевич.