16:52 (мск), источник: Погода Mail

В Мексике после бури осыпалась древняя пирамида

Местные индейцы считают, что это дурной знак.

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Источник: Ramiro Aguayo/INAH

Изменения климата наносят новый удар: проливные дожди у озера Пацкуаро в Мексике разрушили одну из главных местных достопримечательностей.

Жертвой стихии стала пирамида в Археологической зоне Иуацио в Мичоакане. Эту постройку возвели индейцы-тараски (или, как они сами называли себя, Пурепеча), много веков бывшие достойными соперниками ацтеков на территории современной Мексики.

Ацтеки так и не смогли нанести тараскам ни одного поражения (обе империи пали перед испанскими конкистадорами), но с чем не справились ацтеки, справился простой дождь. Камень, из которого сложена пирамида, много лет нагревался и трескался из-за аномальной жары в последние годы — а теперь вода, попавшая в эти трещины из-за проливных дождей, размыла часть фасада пирамиды.

В первые же дни после происшествия, как рассказывает сайт IFLScience, пирамиду стали изучать местные археологи, чтобы выяснить, как сохранить памятник, и можно ли его восстановить. Согласно первым отчетам, повреждено 6 ступенчатых секций снаружи, а также стены и интерьер постройки.

Во времена своего расцвета столица тарасков Иуацио, частью которой является пирамида, занимала 150 гектаров, и на ней находилось как минимум 84 постройки, из которых до наших дней дошло всего 7. Город был основан примерно на рубеже VIII—IX вв.еков нашей эры.

Ступенчатые пирамиды были священными зданиями для тарасков: здесь проводили религиозные церемонии. Кроме того, пирамиды были также символом власти и могущества своих хозяев, способных возводить такие грандиозные строения.

Потомки пурепеча до сих пор живут в Мичоакане, и объясняют, что в их культуре разрушение пирамиды — это знак неминуемой большой беды. Аналогичный случай произошел незадолго до прибытия в Мексику конкистадоров — и индейцам было очевидно, что чужестранцы явились на их землю в качестве кары богов.

В каком-то смысле климатические изменения, которые наглядно демонстрирует разрушившаяся пирамида, тоже глобальное бедствие — так что в символизме произошедшему отказать трудно. Но хочется верить, что все кончится менее печально, чем у индейцев с конкистадорами.

Еще одна печальная утрата этой недели: в Национальном парке штата Юта из-за изменений климата обрушились Скальные ворота, стоявшие на этом месте 190 миллионов лет.

Георгий Мазуркевич.

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