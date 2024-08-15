11:38 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 16 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 16 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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В народном календаре 16 августа называют Антон Вихровей или Малинник. На Руси в этот день отправлялись на поиски вихрей и, в случае, если находили — бросали в них ножи. Считалось, что так можно было уничтожить злых духов и нечистую силу.

Также к этому числу поспевала малина, поэтому день проводили в сборах урожая и приготовлении варенья. Кстати, это — один из практичных способов сохранить свежие фрукты на зиму.

Православные верующие 16 августа вспоминают канонизированного святого Антония Римлянина. При своей праведной жизни он основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, истратив для покупки земель и украшения обители все, что имел.

Приметы погоды 16 августа

На Руси считали, что какая погода простоит днем 16 августа, такая будет и весь октябрь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Дует теплый ветер — зима пройдет мягкая.
  • Простоит туман — в ближайшие дни будет хорошая погода.
  • Пройдет дождь — непогода продлится долго.
  • Домашняя птица начнет линять — скоро наступят холода.

Что можно делать 16 августа

По обычаю 16 августа нужно угощать близких малиновым вареньем, чтобы жизнь была «сладкая». О том, что еще можно делать, читайте ниже.

  • В этот день принято отправляться в лес, чтобы собирать орехи и грибы. Считается, что урожай в Малинник поспеет хороший.
  • 16 августа — отличный день для начала путешествий. Если давно планировали отправиться в спонтанную поездку, возможно, сейчас самое время. К слову, для жителей культурной столицы есть семь идей для однодневных маршрутов.
  • Предки верили, что в этот день нужно много работать, так как тяжелый труд вознаградится удачей и неожиданным достатком.
  • 16 августа — удачный день для свиданий и замужества. Вероятно, пора познакомиться с тем, кто уже давно вызывает интерес.

Что запрещено делать 16 августа

16 августа категорически нельзя лениться, иначе следующий год пройдет впроголодь. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В Малинник нельзя ссориться с близкими людьми, так как любая склока перерастет в конфликт.
  • Считается, что 16 августа нельзя выбрасывать мусор, если не хотите лишиться достатка.
  • Не рекомендуется в Антон Вихровей веселиться на застольях и пить алкоголь, чтобы не навлечь на себя беду. К тому же, алкоголь (даже в небольших дозах) крайне вреден для здоровья.

Кристина Корчанова

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