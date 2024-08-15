Народные приметы на 16 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 16 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 16 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 16 августа называют Антон Вихровей или Малинник. На Руси в этот день отправлялись на поиски вихрей и, в случае, если находили — бросали в них ножи. Считалось, что так можно было уничтожить злых духов и нечистую силу.
Также к этому числу поспевала малина, поэтому день проводили в сборах урожая и приготовлении варенья. Кстати, это — один из практичных способов сохранить свежие фрукты на зиму.
Православные верующие 16 августа вспоминают канонизированного святого Антония Римлянина. При своей праведной жизни он основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, истратив для покупки земель и украшения обители все, что имел.
На Руси считали, что какая погода простоит днем 16 августа, такая будет и весь октябрь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 16 августа нужно угощать близких малиновым вареньем, чтобы жизнь была «сладкая». О том, что еще можно делать, читайте ниже.
16 августа категорически нельзя лениться, иначе следующий год пройдет впроголодь. От чего еще стоит отказаться в этот день?
Кристина Корчанова