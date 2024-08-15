Неблагоприятный сентябрь: прогноз погоды на месяц, когда включат отопление
Погодный апокалипсис ожидает жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Погодный апокалипсис ожидает жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Лето в России выдалось аномальным: в одних регионах стояла сильная жара, в других, наоборот, было довольно прохладно и дождливо. Так, июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за последнее столетие. Количество осадков превысило все имеющиеся значения. Грядущий сентябрь примет на себя «эстафетную палочку» аномалий. Согласно предварительному прогнозу, зона холода в первые дни осени накроет практически всю центральную территорию страны. Показатели будут гораздо ниже обычного, а в северные районы страны придут заморозки. Подробнее о том, как пройдет День знаний в России и какая будет погода в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге, — в материале «Известий».
День знаний традиционно отмечают 1 сентября, но в этом году он выпадает на воскресенье. Во многих регионах России школьные линейки и начало учебного года уже перенесли на понедельник, 2 сентября. Время проведения мероприятия определяют сами школы, хотя обычно торжество начинается в первой половине дня — в промежутке с 08:00 до 09:30. На День знаний в учебных заведениях запланирована церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна РФ, чествование педагогических работников и выступление родителей — в том числе участников СВО или отмеченных госнаградами. Также проходит ряд других мероприятий.
При этом 1 сентября отметят и в воскресенье. Так, в парках Москвы и Подмосковья пройдет свыше 400 развлекательных мероприятий для школьников и их родителей, включая парад первоклассников, различные концерты, театральные представления, выставки и ярмарки.
Согласно статистике «Яндекс Погоды», осенний сезон 2024 года ожидается холодным и сухим. Днем в Московском регионе столбики термометров поднимутся до +18 градусов тепла, ночью — до +14 градусов. При этом по ощущениям будет прохладнее из-за северного ветра. Синоптик Александр Ильин отметил, что сразу после Дня знаний в столицу придут кратковременные дожди. Так, 2 сентября температура воздуха составит около +16 градусов выше нуля, а ощущаться будет на +15 градусов. В ночные часы столбики опустятся до +13 градусов.
В Санкт-Петербурге 1 сентября, по данным «Яндекс Погоды», температура днем поднимется до +15 градусов, что значительно ниже показателей предыдущего года, а ощущаться она будет на +12 градусов. Ожидаются облачная погода и осадки. Температура ночью будет не выше +10 градусов. Атмосферный фронт с умеренным дождем ожидается только в понедельник, 2 сентября, во второй половине дня. Температура воздуха составит до +16 градусов, ночью — до +12 градусов.
Ильин добавил, что прогноз может оказаться неточным, поскольку погодные значения меняются в течение нескольких дней.
По данным центра Gismeteo, в последние дни августа и в начале сентября в Москве и области ожидается погода с переменной облачностью и небольшими осадками. В понедельник, 2 сентября, синоптики прогнозируют в столичном регионе в среднем +16 градусов в дневное время суток, и +12 градусов вечером. 3 и 4 сентября погода будет варьироваться в течение дня от +18 до +20 градусов, ночью столбики термометров достигнут +13 градусов. В Московской области температура будет примерно такой же, однако возможно понижение на пару градусов.
Кроме того, синоптики отмечают, что количество осадков в первый месяц осени будет немного больше обычного, однако всё равно сохранит значение, близкое к норме. Так, в некоторых областях Московского региона в первую неделю осени возможны сильные ливни, сопровождающиеся ветром, скорость которого может достигать 23 м/с. Заметное понижение температуры, согласно статистике Gismeteo, будет наблюдаться в выходные 7 и 8 сентября.
На данный момент синоптики не могут точно сказать, когда наступит период теплой и ясной погоды, то есть бабье лето. Однако осеннее потепление, возможно, настанет в середине месяца после заморозков на всей европейской части России.
Осень в Санкт-Петербурге будет наступать постепенно. Данные «Яндекс Погоды» свидетельствуют, что в городе сохранится облачная погода с периодичными осадками в районе +16 градусов на протяжении первой декады сентября. Ночью значение опустится до +8 … +10 градусов. Вторая половина месяца будет прохладнее, чем первая, уже стоит ожидать первые сильные заморозки. В некоторых районах Ленинградской области похолодание может наступить раньше.
Синоптики отмечают, что погода в сентябре 2024 года будет близка к норме. В первой половине месяца также возможны дожди и ливни, однако в течение сентября эксперты ожидают обычное количество осадков — 57 мм.
По статистике «Яндекс Погоды», в настоящий момент в Ленобласти нет предпосылок для бабьего лета — август 2024 года выдался довольно теплый, а первая половина сентября будет в пределе средних значений.
В настоящее время жителям столицы не стоит беспокоиться о резком похолодании. В августе в Москве сохранится теплая погода, но с переменными осадками. Первые заморозки прогнозируются только в начале сентября. Несмотря на это, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что точные данные появятся только в конце лета, а пока в ночные часы держится уверенный плюс.
В выходные в Москве возможен кратковременный дождь, но также будет много солнца. "Яндекс Погода сообщает, что днем в субботу, 17 августа, столбики термометров покажут +23 … + 25 градусов. В воскресенье будет солнечная и ясная погода в районе +27 градусов. В начале следующей недели воздух прогреется от +20 до +25 градусов, значения будут в пределах нормы.
В последние дни лета, 30 и 31 августа, ожидается резкое похолодание, температура днем достигнет +8 … +10 градусов, ночью — + 6 градусов. Это примерно на восемь значений ниже средней климатической нормы. За последние 10 лет наблюдений конец лета обычно был теплый и солнечный, а средняя температура днем составляла +18 градусов.
Отопительный сезон в большинстве регионов России начинается в период с 1 сентября по 15 октября. Данное решение принимают муниципальные власти. Конкретный срок зависит от среднесуточной температуры воздуха, то есть динамики ее изменения за последние дни и фактического значения. Следовательно, в принятии решения муниципальные власти тесно контактируют с региональными метеорологами.
Температурным критерием включения центрального отопления является устойчивый переход значения через отметку +8 в сторону понижения. В Москве отопительный сезон обычно начинается в первых числах октября. Как правило, подача теплоносителя осуществляется поэтапно, полностью процесс занимает приблизительно пять дней. В первую очередь тепло подают в социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиниких. Далее подключают жилые дома и офисные здания, затем — торговые и промышленные предприятия.
На данный момент в Москве и Подмосковье проходит активная подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону 2024−2025 года. С этого года используется новый алгоритм проверки оборудования. По словам заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурошова, сейчас группа инспекторов проводит обходы самых проблемных домов и заносит замечания в систему «Проверки Подмосковья». Муниципалитеты по всем МКД делают паспорта готовности, которые также проверяются. На заключительном этапе инспекторы повторно проверят каждый дом, где были выявлены замечания.
Все первоначальные проверки будут завершены к 1 сентября, а повторные — до 1 октября. Также определены сроки устранения неисправностей: внутренние инженерные сети, тепловой контур и подтопление подвалов должны быть устранены за пять дней, а проблемы с кровлей — за один день.