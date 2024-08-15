19:50 (мск), источник: ТАСС

В девяти регионах РФ ожидается температура на 6−9 градусов выше нормы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Температура на 6−9 градусов выше нормы ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке в течение ближайших дней и до конца текущей недели, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В течение ближайших дней и до конца недели очень жаркая погода, на 7−9 градусов выше нормы прогнозируется на юге Западной Сибири: в Кемеровской области, Алтайском крае, Республике Хакасия, [Республике] Тыва и на юге Красноярского края. Везде очень высокая температура около 27−35 градусов», — сказал он.

Метеоролог добавил, что жарко также будет в Якутии, температура составит около 25 градусов — на 7 значений выше климатической нормы. «В Хабаровском крае и Забайкалье температура будет на 7−9 градусов выше нормы, в диапазоне 30−36 градусов. Настоящая жара продлится до конца недели», — сообщил Вильфанд.

Он уточнил, что на Сахалине температурный показатель составит 25−27 градусов, что на 6−8 градусов выше нормы.

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