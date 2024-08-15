Крапива ни при чём. Врач советует, как бороться с аллергией на жару

Наш эксперт — врач-аллерголог поликлиники № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Людмила Косова.
Некоторые люди (15−25% населения) плохо реагируют на температуру воздуха, отличающуюся от умеренной. Одни не выносят жару, другие, наоборот, холод и сильный ветер. Ответом на такие изменения становятся дерматологические симптомы, главный из которых — уртикария, т. е. появление на коже зудящих волдырей, похожих на следы от контакта со жгучей крапивой. Может возникнуть и ангионевротический отёк.
Это, строго говоря, не совсем аллергия, а индуцированная крапивница. Её провоцируют какие-либо внешние факторы. Зимой из-за низких температур возникает холодовая крапивница. Она возможна и летом, если человек искупался в ледяной речке или принял холодный душ. В жару же речь может идти о холинергической, тепловой или солнечной крапивнице.
Кстати, бывают также дермографическая крапивница из-за механического воздействия на кожу (трение одежды или прикосновение, лёгкий удар), вибрационная крапивница (может появиться при беге, езде на велосипеде, использовании газонокосилки и даже при вытирании полотенцем). Реже встречаются аквагенная форма заболевания и возникающая при физической нагрузке. Любая хроническая крапивница может быть наследственной.
Холинергическую крапивницу провоцирует местное тепловое воздействие на кожу, после которого сразу повышается температура тела.
Тепловую крапивницу помимо жары могут вызвать горячая ванна и физические нагрузки с высоким потоотделением. Зудящие высыпания порой покрывают тело даже из-за чрезмерно тёплой одежды, поэтому склонным к такой крапивнице людям важно одеваться по погоде.
Солнечная крапивница — вариант фотодерматоза, обусловленный высокой чувствительностью кожи к УФ-лучам. Проявляется это сильно чешущимися высыпаниями на открытых участках тела и лица.
Если крапивница появилась, нужно:
Обычно симптомы крапивницы пропадают сами в течение 1−24 часов. Если нет сил терпеть зуд, примите антигистаминный препарат второго поколения. Однако при сильном отёке, особенно верхней части тела (лицо, веки, губы, шея), и бледности кожи можно опасаться развития отёка Квинке. Его приближение подскажут охриплость, свистящее дыхание и лающий кашель. В этом случае успокойте больного, расстегните ему воротник и срочно вызывайте скорую помощь.