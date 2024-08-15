Штраф в любом случае: дачников накажут как за сорняки, так и за прополку грядок
Эксперты напоминают, что дачники могут получить крупные штрафы за некоторые растения на участке.
Эксперты напоминают, что дачники могут получить крупные штрафы за некоторые растения на участке.
Многие дачники уже знают, что за опасные сорняки на участке можно получить крупный штраф, но за прополку грядок можно точно также нарваться на проблемы с законом! Так что же это получается, штраф будет в любом случае? Эксперты объяснили, что нужно знать о растениях, чтобы не платить потом штраф.
Граждан будут штрафовать за заброшенные дачные участки, новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года. Поэтому владельцы обязаны содержать свою землю в порядке и своевременно уничтожать сорняки, иначе будет штраф. За некоторые опасные растения, например, борщевик Сосновского или осот полевой, уже можно получить штраф от 300 до 500 рублей, но в некоторых регионах наказание строже — до пяти тысяч рублей, напомнила юрист организации «Московский союз садоводов» Полина Тришина.
Но оштрафовать могут и за прополку грядок от сорняков, предупреждает эксперт. Если на участке вдруг выросли редкие растения из Красной книги, то рвать их или уничтожать нельзя, даже если они мешают. Штраф составит до пяти тысяч рублей за одно растение, объяснила юрист.
Накажут и просто за сухую траву на участке, так это создает опасность пожара, за это полагается штраф от двух до пяти тысяч рублей. Но куда более строгое наказание ждет тех садоводов, кто решил вырастить запрещенные растения, содержащие наркотические вещества. Недавно в список добавили ипомею трехцветную, которую нередко выращивали в декоративных целях, предупредила Тришина.
За одно-два растения наказание будет относительно мягким, если получиться доказать, что они выросли самостоятельно, но если на участке целая плантация запрещенных посевов, то уголовной ответственности не избежать, пишет «ПГ».