Что надо успеть сделать в саду до наступления осени

В августе надо убрать все сорняки, внести удобрения и перекопать почву. Это, по словам эксперта, поможет улучшить ее структуру и подготовить к зиме.
После сбора урожая можно обрезать плодовые деревья, удалить поврежденные и сухие ветви.
В конце лета увеличивается риск появления вредителей и болезней. Обработайте растения специальными препаратами, чтобы защитить их от негативных воздействий.
Укрытие многолетников — важный шаг для их сохранения в зимний период. Эксперт советует с помощью агроволокна или других материалов создать теплое укрытие для растений.
Если вы хотите получить ранний урожай весной, то в августе можно посеять озимые культуры — например, петрушку, шпинат или салат.
Используйте качественные материалы и инструменты для заботы в саду. Это, по словам эксперта. позволит добиться лучших результатов и сэкономить время и силы.
«Важно помнить, что сроки работ могут меняться в зависимости от климатических условий. Поэтому рекомендуется обращаться к местным садоводческим ресурсам для уточнения информации», — объяснила Татьяна Ноздрина.