18:00 (мск), источник: Погода Mail

Что надо успеть сделать в саду до наступления осени

Август — время подготовки сада к зиме. А правильная подготовка позволит получить богатый урожай в следующем году, рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

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В августе надо убрать все сорняки, внести удобрения и перекопать почву. Это, по словам эксперта, поможет улучшить ее структуру и подготовить к зиме.

После сбора урожая можно обрезать плодовые деревья, удалить поврежденные и сухие ветви.

В конце лета увеличивается риск появления вредителей и болезней. Обработайте растения специальными препаратами, чтобы защитить их от негативных воздействий.

Укрытие многолетников — важный шаг для их сохранения в зимний период. Эксперт советует с помощью агроволокна или других материалов создать теплое укрытие для растений.

Если вы хотите получить ранний урожай весной, то в августе можно посеять озимые культуры — например, петрушку, шпинат или салат.

Используйте качественные материалы и инструменты для заботы в саду. Это, по словам эксперта. позволит добиться лучших результатов и сэкономить время и силы.

«Важно помнить, что сроки работ могут меняться в зависимости от климатических условий. Поэтому рекомендуется обращаться к местным садоводческим ресурсам для уточнения информации», — объяснила Татьяна Ноздрина.

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