Видео. Из-за сильного извержения вулкана Этна закрыли главный аэропорт Сицилии
В Катании продолжает извергаться вулкан Этна. Из-за облаков дыма и сильнейших выбросов пепла все ближайшие рейсы были задержаны или отменены.
В Катании продолжает извергаться вулкан Этна. Из-за облаков дыма и сильнейших выбросов пепла все ближайшие рейсы были задержаны или отменены.
Аэропорт Катании, самый загруженный в Сицилии, вновь закрыли 12 августа из-за повышенной активности вулкана Этна. Сообщается, что столб пепла, возникший после последнего извержения, распространился по всей восточной части острова. В связи с этим совершить полеты из аэропорта, расположенного всего в 50 км от вулкана, попросту невозможно.
Доказано, что вулканический пепел крайне опасен для самолетов: его частички способны проникнуть в двигатель, нарушив механизм, из-за чего самолет, в критических случаях, может упасть.
В настоящее время представители власти не могут сообщить, когда работа аэропорта возобновится в штатном режиме. Многие авиакомпании предлагают клиентам полный возврат средств, так как, предположительно, рейсы не будут осуществлены в ближайшее время.
Мы продолжаем следить за ситуацией и связываемся с клиентами, чтобы принести извинения и предложить варианты, включая перебронирование у нас или другой авиакомпании, или полный возврат средств.
Сообщается, что в соответствии с европейскими правилами, авиапассажирам, чьи рейсы сильно задержали или отменили, предоставят право на проживание в отелях и питание по мере необходимости.
Не все так страшно: если после последних новостей стали бояться авиаперелетов, советуем развеять страхи, прочитав экспертную статью, где развенчаны главные мифы о самолетах и крушениях.
Кристина Корчанова