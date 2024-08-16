Народные приметы на 17 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 17 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 17 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 17 августа называют Авдотья Малиновка, Авдотья Огуречница и Сеногнойка. На Руси в этот день собирали урожай малины и огурцов, а также заготавливали сено, чтобы грядущие осенние дожди и сырость его не испортили.
Православные верующие 17 августа вспоминают святую мученицу Евдокию и семь Ефесских отроков: Антонина, Иамвлиха, Константина, Максимилиана, Мартиниана и Моана.
Во время гонений на христиан персидского царя Сапора Евдокия была схвачена и позднее жестоко казнена. Однако до этого, будучи в заточении, Евдокия поддерживала узников, помогая им не сломиться под гнетом многочисленных пыток.
На Руси считали, что какая погода простоит днем 17 августа, такая будет и весь ноябрь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 17 августа нужно угощать близких малиновым вареньем, чтобы жизнь была «сладкая». О том, что еще можно делать, читайте ниже.
17 августа категорически запрещено давать деньги в долг, иначе можно стать нищим. От чего еще стоит отказаться в этот день?
Кристина Корчанова