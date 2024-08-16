11:23 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 17 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 17 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Светлана Дорохова

В народном календаре 17 августа называют Авдотья Малиновка, Авдотья Огуречница и Сеногнойка. На Руси в этот день собирали урожай малины и огурцов, а также заготавливали сено, чтобы грядущие осенние дожди и сырость его не испортили.

Православные верующие 17 августа вспоминают святую мученицу Евдокию и семь Ефесских отроков: Антонина, Иамвлиха, Константина, Максимилиана, Мартиниана и Моана.

Во время гонений на христиан персидского царя Сапора Евдокия была схвачена и позднее жестоко казнена. Однако до этого, будучи в заточении, Евдокия поддерживала узников, помогая им не сломиться под гнетом многочисленных пыток.

Приметы погоды 17 августа

На Руси считали, что какая погода простоит днем 17 августа, такая будет и весь ноябрь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Домашняя скотина принюхивается к воздуху — будет дождь.
  • Ястреб-тетеревятник громко кричит — в ближайшие дни будет солнечная погода.
  • Стрекозы плавно летают — днем будет хорошая погода.
  • С утра много росы — урожай льна не задастся.
  • Будет сильная гроза — заготовленного сена на всю зиму хватит.

Что можно делать 17 августа

По обычаю 17 августа нужно угощать близких малиновым вареньем, чтобы жизнь была «сладкая». О том, что еще можно делать, читайте ниже.

  • В этот день принято отправляться в лес, чтобы собирать дикую малину. Считается, что урожай поспеет хороший, а сваренное в это число варенье, крайне полезное для здоровья, поможет пережить зиму без болезней.
  • 17 августа нужно собирать и высушивать зверобой. Предки верили, что это растение поможет избавиться от злых духов и проклятий.
  • В Авдотью Малиновку принято ходить в гости и угощать близких вареньем. Считается, что так можно правильно проводить лето и обрести благополучие.
  • Обязательно нужно собрать оставшиеся на огороде огурцы, так как дальше они пойдут исключительно кривыми и горькими.

Что запрещено делать 17 августа

17 августа категорически запрещено давать деньги в долг, иначе можно стать нищим. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В Авдотью Малиновку нельзя продавать комнатные цветы — вместе с растениями из дома можно отдать любовь и семейное счастье.
  • Считается, что 17 августа не стоит ругаться и перечить пожилым людям, чтобы в старости не утратить уважение.
  • Молодым девушкам в этот день не рекомендуется ходить на свидание, потому что могут обидеть или обмануть. На Руси верили, что в Авдотью Малиновку лучше остаться дома или провести день за сбором урожая.
  • Не стоит 17 августа грустить, иначе в состоянии хандры можно остаться надолго. Кстати, ученые доказали, что от плохого настроения может избавить классическая музыка.

Кристина Корчанова

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