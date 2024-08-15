Над Каменском-Уральским появился маленький смерч
Смерч появился в небе над Каменском-Уральским.
Смерч появился в небе над Каменском-Уральским.
Третью часть фильма голливудского блокбастера «Смерч» можно снимать в Каменске-Уральском. Здесь тоже бывает такое явление. По соцсетям, например, в четверг, 15 августа, разлетелось видео, как с неба до земли спускается черный вихревой столб. Впрочем, к разрушениям такое явление не привело. Просто выглядело эффектно.
— Видели, наверное, записи, как с моря на побережье выходят маленькие вихри, которые поднимают в воздух зонтики и одежду? Вот этот смерч был такого же типа, — рассказал «КП-Екатеринбург» автор ТГ-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. — Человека он не унесет, но что-то поднять в воздух может.
Для Среднего Урала это не самое экзотическое явление. Пару раз в год происходит. Сейчас, например, смерч сформировался из-за циклона.
— Над Уралом находится циклон. Плюс идет прогрев земной поверхности, — объясняет Алексей Пулин. — Создается восходящее движение воздуха. Формируются локальные кучево-дождевые облака, которые развиваются в грозовые. Начинается гроза, и, соответственно, при благоприятных условиях направление и скорость ветра могут начать меняться. Возникает вращательный момент, который и формирует такое явление.
В любом случае близко подходить даже к такому небольшому смерчу не стоит. Лучше фотографировать его на расстоянии.