09:05 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 18 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 18 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

Сейчас в Олбани: +19° 2 м/с 95% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

В народном календаре 18 августа называют Евстигней Житник. На Руси в этот день собирали урожай ячменя, который называли «жито» (от слова «жить»). Считалось, что, если при сборе найти стебель с 12-ю колосьями, сохранить его до весны, а потом посеять с него семена, весь год будет хороший урожай.

Православные верующие 18 августа вспоминают святого мученика Евсигния Антиохийского. Согласно поверьям, он был свидетелем настоящего чуда — явления на небе звездного креста. Всю молодость святой защищал Родину, а старость провел в молитвах, посте и посещении храмов Божиих. При царствовании Юлиана Отступника, стремившегося восстановить язычество, выступил в защиту христианской веры, из-за чего был казнен.

Приметы погоды 18 августа

На Руси считали, что какая погода простоит днем 18 августа, такая будет и весь декабрь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • День простоит пасмурный — декабрь будет холодный.
  • День будет солнечный — в декабре ждет хорошая погода.
  • Домашняя скотина соберется в кучу — грядет дождь.
  • В речной воде появится пена — через день пройдет дождь.
  • Эхо пройдется на закате — зима будет мягкая и солнечная.
  • На поверхность выползут земляные черви — скоро пойдет сильный дождь.

Что можно делать 18 августа

По обычаю 18 августа нужно печь хлеб и угощать им близких людей, чтобы зима прошла в сытости. Правда, диетологи не рекомендуют есть его с медом.

Что еще можно делать 18 августа, читайте ниже.

  • В этот день принято собирать и развешивать в доме лук и чеснок, чтобы очистить воздух, прогнать болезни и защитить жилье от темных сил. К слову, чеснок будет полезно и съесть, так как он понижает уровень сахара в крови.
  • Считается, что 18 августа нужно работать в поле и на огороде, чтобы следующий год был урожайным.
  • Предки верили, что в Евстигней Житник нужно проявлять милосердие и доброту, если хотите, чтобы жизнь сложилась удачно. К тому же, современные психологи считают, что добрые дела и поступки — один из лучших способов обрести счастье.

Что запрещено делать 18 августа

18 августа категорически запрещено договариваться о чем-либо и совершать крупные сделки, так как велика возможность обмана. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В Евстигней Житник нельзя хвалиться и трубить о собственном счастье. Считается, что в этот день хвастовство могут подслушать злые силы, наслав проклятия и болезни.
  • 18 августа не стоит жаловаться на судьбу, иначе вы можете навлечь беду.
  • На Руси верили, что в этот день нельзя выходить на улицу после полуночи, потому что в это время бродит нечистая сила. Лучше переждать это время дома и не открывать никому двери.
  • Не стоит 18 августа совершать дорогостоящие покупки, так как они долго не прослужат. Если не можете воздержаться от частых покупок, возможно, у вас — шопоголизм.

Кристина Корчанова

MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»