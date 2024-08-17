Народные приметы на 18 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 18 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 18 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 18 августа называют Евстигней Житник. На Руси в этот день собирали урожай ячменя, который называли «жито» (от слова «жить»). Считалось, что, если при сборе найти стебель с 12-ю колосьями, сохранить его до весны, а потом посеять с него семена, весь год будет хороший урожай.
Православные верующие 18 августа вспоминают святого мученика Евсигния Антиохийского. Согласно поверьям, он был свидетелем настоящего чуда — явления на небе звездного креста. Всю молодость святой защищал Родину, а старость провел в молитвах, посте и посещении храмов Божиих. При царствовании Юлиана Отступника, стремившегося восстановить язычество, выступил в защиту христианской веры, из-за чего был казнен.
На Руси считали, что какая погода простоит днем 18 августа, такая будет и весь декабрь. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 18 августа нужно печь хлеб и угощать им близких людей, чтобы зима прошла в сытости. Правда, диетологи не рекомендуют есть его с медом.
Что еще можно делать 18 августа, читайте ниже.
18 августа категорически запрещено договариваться о чем-либо и совершать крупные сделки, так как велика возможность обмана. От чего еще стоит отказаться в этот день?
Кристина Корчанова