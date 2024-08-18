Народные приметы на 19 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 19 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 19 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
19 августа отмечается Яблочный Спас. На Руси к этому числу поспевали яблоки, поэтому весь день проводили в сборе урожая и приготовлении заготовок на зиму. Кстати, яблочные плоды очень полезны для флоры кишечника из-за содержания пребиотиков.
Православные верующие 19 августа также отмечают праздник Преображения Господня. Считается, что в этот день апостолы Иаков, Иоанн и Петр вместе с Христом поднялись на священную гору Фавор. На ней Иисус, после прочтения молитв, показал два своих начала — человеческое и божественное.
На Руси считали, что какая погода простоит днем 19 августа, такая будет и 14 октября в Покров. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 19 августа нужно печь яблочные пироги и заготавливать варенье. Считается, что такие изыски наверняка придутся по вкусу. О том, что еще можно делать 19 августа, читайте ниже.
19 августа категорически запрещено убираться и заниматься ремонтом дома, так как отмечается священный праздник Преображения Господня. От чего еще стоит отказаться в этот день?