12:03 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 19 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 19 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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19 августа отмечается Яблочный Спас. На Руси к этому числу поспевали яблоки, поэтому весь день проводили в сборе урожая и приготовлении заготовок на зиму. Кстати, яблочные плоды очень полезны для флоры кишечника из-за содержания пребиотиков.

Православные верующие 19 августа также отмечают праздник Преображения Господня. Считается, что в этот день апостолы Иаков, Иоанн и Петр вместе с Христом поднялись на священную гору Фавор. На ней Иисус, после прочтения молитв, показал два своих начала — человеческое и божественное.

Приметы погоды 19 августа

На Руси считали, что какая погода простоит днем 19 августа, такая будет и 14 октября в Покров. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • На дереве много скворцов — зима будет суровая.
  • Пчелы слетаются на мед — в семье будет достаток и благодать.
  • Солнечный день к холодной зиме.
  • Свиньи начнут валяться в грязи — пройдет дождь.
  • Листопад предвещает холодные ночи.

Что можно делать 19 августа

По обычаю 19 августа нужно печь яблочные пироги и заготавливать варенье. Считается, что такие изыски наверняка придутся по вкусу. О том, что еще можно делать 19 августа, читайте ниже.

  • Хотя Яблочный спас приходится на Успенский пост, 19 августа можно провести трапезу с рыбой.
  • Считается, что в Яблочный Спас нужно делать только добрые дела, чтобы очиститься от грехов. К слову, эксперты считают, что добрые дела — один из лучших способов обрести счастье.
  • 19 августа — отличный день для примирения. Если находитесь с кем-то в ссоре, пригласите человека на совместную трапезу и разрешите давний конфликт.
  • Предки верили, что в этот день молодые девушки могут гадать на суженого — на яблоках. Считается, что какой будет вкус у первого съеденного в этот день плода, таков будет и муж. Если кислое — в отношениях будут трудности, если сладкое — счастье и радость.

Что запрещено делать 19 августа

19 августа категорически запрещено убираться и заниматься ремонтом дома, так как отмечается священный праздник Преображения Господня. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • На Руси верили, что в этот день нельзя ходить в баню и мочить голову, иначе можно навлечь беду.
  • Не стоит 19 августа купаться в реках. Считается, что нечистая сила может утащить на дно.
  • Предки считали, что в это число нельзя убивать насекомых, так как они приносят удачу. Например, если муха сядет на руку дважды — ожидайте удачу и благополучие.

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