03:31 (мск), источник: © РИА Новости

Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары на выходных

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Июльская жара вернется в центр европейской части России на выходных, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары на выходных | Источник: © РИА Новости

«Лето, причем не августовское, а июльское, возвращается. Достаточно резкие изменения, если еще в понедельник на этой неделе температура была ниже нормы на 3 градуса, это была уже сентябрьская погода, то в воскресенье температура будет выше нормы на 4 градуса», — сказал Вильфанд.

По его словам, уже в пятницу в Москве и соседних областях температура будет около 23−24 градусов, в субботу ночные температуры повысятся до 10−12 градусов, днем будет 25−27. В воскресенье ночью столбик термометра поднимется до 15 градусов, днем — до 28, сообщил синоптик. При этом он отметил, что местами на выходных возможен кратковременный дождь.

«Дальше — устойчивый период теплой погоды, по крайней мере, в первой половине недели, до среды включительно», — добавил метеоролог.

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