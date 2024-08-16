Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары на выходных

«Лето, причем не августовское, а июльское, возвращается. Достаточно резкие изменения, если еще в понедельник на этой неделе температура была ниже нормы на 3 градуса, это была уже сентябрьская погода, то в воскресенье температура будет выше нормы на 4 градуса», — сказал Вильфанд.
По его словам, уже в пятницу в Москве и соседних областях температура будет около 23−24 градусов, в субботу ночные температуры повысятся до 10−12 градусов, днем будет 25−27. В воскресенье ночью столбик термометра поднимется до 15 градусов, днем — до 28, сообщил синоптик. При этом он отметил, что местами на выходных возможен кратковременный дождь.
«Дальше — устойчивый период теплой погоды, по крайней мере, в первой половине недели, до среды включительно», — добавил метеоролог.