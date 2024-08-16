Японии угрожает новый тайфун «Ампил»
В стране массово задерживают поезда и отменяют авиарейсы.
В стране массово задерживают поезда и отменяют авиарейсы.
Тайфун «Ампил» в Тихом океане набирает силу и приближается к берегам Японии. Как предсказывают метеорологи, стихия ударит по японскому побережью в эту пятницу, в разгар летнего туристического сезона. На данный момент скорость ветра в тайфуне достигает 140 км/ч, что позволяет Объединённому американскому военно-морскому центру по предупреждению о тайфунах классифицировать его как Ураган категории 1.
В ближайшие 36 часов тайфун будет только усиливаться — как пишет CNN, это связано с тем, что он движется по очень теплой воде. К вечеру пятницы, когда «Ампил» достигнет Токио, он уже дорастет до категории 3.
Две главные японские авиакомпании, Japan Airlines и All Nippon Airways, отменили уже более 500 рейсов в столичных аэропортах. Шесть главных железнодорожных линий страны, включая Токайдо, соединяющую Токио с Осакой, сократят или вовсе приостановят работу поездов, начиная с пятницы.
Японские метеорологи предупреждают, что на севере и востоке страны стоит ждать резкого порывистого ветра, проливных дождей, наводнений и осыпей — реки могут выйти из берегов, а передвигаться по морю будет невозможно. Синоптики призывают японцев готовиться.
Эпицентр бури пройдет мимо побережья, так что основная мощь тайфуна на Японию все же не обрушится — но направление его движения еще может измениться. К субботе сила шторма должна пойти на спад, поскольку он перейдет в более холодные воды.
Чем именно отличаются тайфун, смерч и ураган? Рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич