«Осетровая луна» взойдет на небе 19 августа. Что это за явление
В этом году она совпадает с «Голубым суперлунием».
В этом году она совпадает с «Голубым суперлунием».
19 августа 2024 года небо подарит нам одно из самых захватывающих астрономических явлений этого года «Осетровую Луну» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны». РБК Life разобрался, что это за явление.
Суперлуние произойдет в 21:26 по московскому времени 19 августа 2024 года. Это будет первое из четырех суперлуний в этом году.
Впервые термин «суперлуние» предложил астролог Ричард Нолле в 1979 году для обозначения полнолуний, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей. В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты. Эти полнолуния являются самыми большими и яркими в году.
Суперлуния не являются редкостью и могут возникать три-четыре раза в год. Обычно они появляются последовательно. В этом году ожидается четыре суперлуния: 19 августа, 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Но первое суперлуние будет особенным — оно совпадет с «Осетровой Луной».
«Осетровая Луна» — это название одного из полнолуний, которое происходит в августе. Название связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах.
Название «Голубая Луна» не имеет никакого отношения к цвету. Оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon («однажды под голубой Луной», что значит очень редкое событие). Существует два типа голубых лун: сезонные и месячные. «Голубая Луна», которая наступит 19 августа, будет сезонной. По данным NASA, следующая сезонная «Голубая Луна» ожидается в мае 2027 года.
Сочетание суперлуний и голубых лун происходит довольно редко. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет, хотя в среднем это случается каждые десять лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.
В момент суперлуния Луна действительно кажется намного ярче и больше обычного, хотя на самом деле это не так. Существует так называемая «лунная иллюзия»: Луна кажется больше, когда находится у горизонта, по сравнению с ее размером высоко в небе. Эта иллюзия создается из-за того, что наш мозг искаженно интерпретирует размеры и расстояния на фоне земных объектов.
Летом уже наблюдалась «Оленья Луна» (Buck Moon). Американское название этого явления означает, что в это время у оленей начинают расти рога. В Европе это полнолуние называют Hay Moon, так как оно выпадает на период сенокоса. Племена коренных американцев, такие как анишинаабе, называют это время Miin Giizis, или «Ягодная Луна», что связано с сезоном сбора ягод.