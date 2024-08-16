В Бостонский порт заплыл детеныш горбатого кита
Жители города рады гостю, но беспокоятся за него.
Жители города рады гостю, но беспокоятся за него.
Бостонцы и посещающие этот портовый город моряки могли видеть детеныша кита еще с начала июля: он плавал в прилегающих к городу водах. Теперь китенок заплыл в сам порт, и Транспортная компания залива Массачусетс невозмутимо предупреждает пассажиров, что паром можеть ходить с задержками.
Киты часто проплывают недалеко от гавани, но жить в ней никогда не пытались, поэтому поведение юного кита — исключение из правил.
Заметили кита не только пассажиры паромов, но и рыбаки. Двое бостонцев, решивших порыбачить с лодки, поделились в соцсетях видео, на котором кит выпрыгнул из воды и упал в нее, подняв фонтан брызг. Рыбаки рассказали Нью-Йорк Таймс, что кит проплыл буквально в 20 метрах от них — а поскольку это произошло в перввх лучах рассвета, видео показалось им довольно красивым.
Один из рыбаков, мистер Гейтоф, сказал, что слышал о недавнем происшествии, когда горбатый кит перевернул лодку в Нью-Гэмпшире, но страшно ему не было. Главное, уверен бостонец, уважать китов и не нарушать их личное пространство. Он допускает, что красивым пируэтом кит отблагодарил людей, которые решили разойтись с ним мирно.
Конечно, в Бостонской гавани плавает много судов, и не всем из них может так повезти, но с другой стороны, считают рыбаки, то, что кит вообще решил здесь пожить, говорит о том, что проект по очистке воды, который недавно проводили в порту, был успешен.
Линда Мэйфилд, натуралист и сотрудник компании, которая занимается туристическими прогулками на катерах в бостонском порту, считает, что возраст юного кита примерно 2 года.
Она допускает, что кит мог заблудиться, но предполагает, что дело в еде. В порт его привлекла мелкая рыба, которой после очистки тут стало много — а не уплывает кит потому, что еды все еще вдоволь.
Главное, что волнует Линду и ее коллег — стресс, который может возникнуть у животного из-за большого количества шумных кораблей. Беспокойство может привести к непредсказуемому поведению, в результате чего могу пострадать и люди, и сам кит.
А вот японские воды вот-вот настигнет бедствие посерьезнее кита: на страну вот-вот обрушится грандиозный тайфун.
Георгий Мазуркевич