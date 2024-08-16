Миллиард под кустом. Власти обещают компенсировать потери садоводам
Пострадавшим от заморозков хозяйствам планируется выделить средства из резервного фонда.
Пострадавшим от заморозков хозяйствам планируется выделить средства из резервного фонда.
Минсельхоз обратился в правительство с просьбой выделить средства на компенсацию садоводам потерь из-за весенних заморозков. Эксперты aif.ru объяснили, сложно ли будет получить эти средства и на что хватит обещанного.
Правительство РФ из резервного фонда планирует выделить пострадавшим фермерам около 1 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, который принесли заморозки, и для финансовой поддержки производителей фруктов и ягод. Ожидается, что при дополнительной региональной поддержке общий объем дотаций может достичь 1,105 миллиарда рублей.
«Как будет организована выплата компенсаций, не знаю, с таким мы еще не сталкивались, — поясняет глава плодово-ягодного хозяйства “Сладуника” (Воронежская область) Вячеслав Пленкин. — Но сразу скажу, что при сборе любых документов у нас бюрократия страшная. Мы, например, свои расчеты по ущербу (так как остались фактически без урожая) переделывали раза четыре: то по стандартам Россельхозцентра, то по требованиям департамента Минсельхоза. Бухгалтер уже с ума сходит».
К тому же и сумма, которую власти обещают выделить, вряд ли фермеров может устроить.
«Миллиард рублей? Это вообще ни о чем — копейки, если учитывать масштаб ущерба, — уверен Пленкин. — К тому же, скорее всего, эти деньги достанутся крупным компаниям, а такому хозяйству, как наше, вряд ли вообще что-то перепадет. А что делать мелким хозяйствам и фермерам, у которых целые семьи остались без средств к существованию?».
По словам Пленкина, его компания уже вынуждена была продать два трактора и автобус, работников сократили, оставив только необходимый минимум рабочих рук, так что возить некого. Дело в том, что зарплату оставшимся все-таки надо платить, к тому же остались работы по подготовке к следующему сезону.
По словам главы «Сладуники», одна только Воронежская область подавала документы в центр об ущербе на сумму порядка 700 миллионов рублей.
"А среди пострадавших регионов у нас еще и Липецкая область, где повреждения из-за заморозков были очень значительные, как и в Белгородской, — напоминает он. — Кроме того, частично были задеты Тамбовская, в меньшей степени — Курская и север Ростовской областей. И ущерб в каждой — несколько сотен миллионов рублей. Вот и посчитайте, на что хватит этого миллиарда.
И вообще, по словам Пленкина, эта помощь «нужна была вчера», потому что нужно проводить подготовку к зиме, а денег нет.
«Поврежденными оказались более 13,5 тыс. га плодовых и ягодных насаждений, а потери урожая в отдельных регионах достигали 90%, — напоминает доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Плеханова Марина Анохина. — Безусловно, покрыть все потери аграриев суммой в 1 миллиард рублей невозможно, и в лучшем случае компенсировать удастся порядка 15−20% понесенных затрат». Однако поддержать финансовую устойчивость производителей фруктов и ягод, по ее словам, в определенной степени можно.
«Действительно, ситуация с потерями особенно важна для малых и средних предприятий, которые более уязвимы для финансовых трудностей и риска банкротства, — отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. — Но подсчет убытков осложнен тем, что фермеры считают ущерб с упущенной выгодой, а для компенсации нужны прямые затраты».