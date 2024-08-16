Майская магнитная буря вызвала глобальные перемены в структуре атмосферы
Потоки воздуха начали быстро двигаться из приполярных областей в сторону экватора, отметили ученые.
Потоки воздуха начали быстро двигаться из приполярных областей в сторону экватора, отметили ученые.
ТАСС, 16 августа. Физики из США открыли свидетельства того, что мощнейшая магнитная буря, поразившая Землю в середине мая текущего года, не только вызвала полярные сияния в тропиках и умеренных широтах планеты, но и привела к глобальным переменам в структуре ее атмосферы. Об этом сообщила пресс-служба Технологического университета Виргинии (VT).
«Усиление полярных сияний сопровождалось не только вспышками света в низких широтах, но и усиленным прогревом атмосферы в окрестностях полюсов Земли. Это привело к тому, что потоки воздуха начали быстро двигаться из приполярных областей в сторону экватора. Теперь нам нужно понять, было ли это характерно только для этой майской магнитной бури или это происходит при других мощных геомагнитных возмущениях», — заявил доцент VT Скотт Инглэнд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при анализе данных, которые были собраны во время майской магнитной бури при помощи зонда GOLD, выведенного в космос в январе 2018 года для наблюдений за границей между атмосферой и космосом во время геомагнитных бурь и прочих проявлений «космической погоды». Используя инструменты этого спутника, ученые проследили за тем, как менялся состав и свойства термосферы Земли, верхней прослойки ее атмосферы, в промежутке между 9 и 14 мая.
Проведенные при помощи GOLD замеры показали, что начало магнитной бури сопровождалось резким усилением прогрева термосферы Земли в окрестностях ее полюсов, куда легко проникают заряженные частицы из околоземного пространства. Их взаимодействия с магнитными полями и ионами привели к прогреву термосферы на несколько сотен градусов Кельвина, причем в приполярных регионах температуры выросли на 1,4 тыс. градусов Кельвина на высоте в 160 км от поверхности Земли.
Такой прогрев, как отмечают ученые, привел к перестройке атмосферы на глобальном уровне, к серьезным сдвигам в соотношении долей атомов кислорода и молекул азота в термосфере, а также к появлению гигантских потоков воздуха и вихрей, которые двигались от полюсов в сторону экватора Земли. Также ученые зафиксировали аномалии в движении и взаимодействиях частиц низких энергий, которые ранее не наблюдались во время магнитных бурь.
По словам Инглэнда, пока физики не могут сказать, являются ли эти аномалии общей чертой всех мощных магнитных бурь класса G5, так как до запуска зонда GOLD у них не было возможности изучить влияние этих проявлений «космической погоды» на верхние слои атмосферы. Последующие наблюдения за новыми мощными геомагнитными бурями в рамках текущего цикла солнечной активности, как надеются ученые, дадут точный ответ на этот вопрос.
Мощнейшая за последние два десятка лет магнитная буря возникла на Земле 10 мая после серии из нескольких вспышек класса Х и M на поверхности Солнца. Ночью 11 мая геомагнитная буря достигла уровня мощности G5, что стало первым таким случаем с августа 2005 года. В результате этого вспышки северного сияния были зафиксированы не только в умеренных широтах, но и в тропических регионах Земли, также буря вызвала серьезные сбои в работе навигационных и телекоммуникационных систем.