05:56 (мск), источник: Известия

В Гидрометцентре спрогнозировали дожди и до +27 градусов в Москве 17 августа

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до +27 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 17 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

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Источник: Reuters

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +25 до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем прогнозируют от +22 до +27 градусов, ночью температура может снизиться до +12.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 743−745 мм ртутного столба.

Накануне, 16 августа, синоптик, метеоролог, климатолог Александр Васильевич Шувалов рассказал «Известиям», что в Москве и Московской области на выходных, 17 и 18 августа, ожидается теплая погода с возможными кратковременными дождями.

До этого, 15 августа, синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в Московской области до +28 градусов в ближайшие выходные. Она также предупредила, что из-за атлантического циклона на северо-западе и севере Подмосковья прогнозируются кратковременные дожди.

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