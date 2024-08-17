В Гидрометцентре спрогнозировали дожди и до +27 градусов в Москве 17 августа

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +25 до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15.
В Московской области днем прогнозируют от +22 до +27 градусов, ночью температура может снизиться до +12.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление составит 743−745 мм ртутного столба.
Накануне, 16 августа, синоптик, метеоролог, климатолог Александр Васильевич Шувалов рассказал «Известиям», что в Москве и Московской области на выходных, 17 и 18 августа, ожидается теплая погода с возможными кратковременными дождями.
До этого, 15 августа, синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в Московской области до +28 градусов в ближайшие выходные. Она также предупредила, что из-за атлантического циклона на северо-западе и севере Подмосковья прогнозируются кратковременные дожди.