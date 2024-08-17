Синоптик Вильфанд пообещал «супержаркую погоду» в некоторых регионах РФ

— Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов, — рассказал Вильфанд.
По его словам, похожие температурные показатели можно будет наблюдать в Иркутской области. Там температура воздуха будет на 6−11 градусов выше нормы. Кроме того, теплая погода будет на Алтае, в Хакасии и Красноярском крае. Там столбики термометров будут колебаться от 25 до 31 градуса, что на 6−9 градусов превышает климатическую норму.
С 19 по 21 августа на территории Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях показатели температуры будут варьироваться от 30 до 36 градусов тепла. На Северном Кавказе ожидается засуха, пишет ТАСС.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков. Август в столице будет засушливым, дефицит влаги составит порядка 20−30 процентов. Температура воздуха будет находиться в пределах нормы.