Могут ли изъять дачный участок, если на нем не убираться?
Даже минимальный порядок обезопасит от угрозы штрафа и конфискации.
Даже минимальный порядок обезопасит от угрозы штрафа и конфискации.
Садоводам, которые не используют по назначению и не убирают свой участок, может грозить лишение права собственности.
1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, в котором закреплена обязанность собственников освоить свой земельный участок за 3 года. Для реализации нового закона Росреестр утвердил перечень требований к земельным участкам. Теперь у муниципалитетов и СНТ есть законные основания штрафовать дачников и даже изымать участки сельскохозяйственного назначения и землю ИЖС.
Нецелевое использование земли.
Земля может быть передана в государственную собственность, если она используется не по назначению. Например, на даче может располагаться шумное или вредное производство. Также важно, чтобы участок соответствовал категории разрешенного использования. «Если категория — огородничество, то участок выделен исключительно для посадки и сбора урожая. Если садово-огороднический, то уже возможно возведение жилого строения», — объясняет юрист Юрий Капштык.
Участок не ухожен или заброшен.
«Если участок захламлен или зарос сорняками более чем на 50% площади, он становится стихийной свалкой и считается пожароопасным для других построек. Поэтому, если никто не занимается его благоустройством в течение 3 лет, это повод вынести владельцам предупреждение», — объясняет строительный эксперт Федор Васильев. В качестве действий по освоению участка расцениваются проектирование, получение разрешения на строительство, получение техусловий на подключение инженерных коммуникаций, проведение подготовительных работ на участке, отмечает эксперт.
«Конфискация участков ИЖС — случай в нашей судебной практике редкий, но прецеденты уже есть, и количество с каждым годом растет. Соответственно, теперь поддерживать чистоту и порядок на участке — не просто правило хорошего тона, но и прямая обязанность дачников», — предупредил Васильев.
По словам эксперта, новый закон стал строже контролировать отношение дачников к своим участкам, но изымать землю могут только в крайнем случае. «Тем не менее рекомендую не пускать дело на самотек и поддерживать участок в ухоженном виде. Минимальная уборка уже обезопасит вас от угрозы штрафа и конфискации», — констатировал Васильев.
Участок попал на путь прокладки дорог или массовой застройки.
Еще одной причиной для изъятия земли может стать изменение вида разрешенного использования. Если по плану развития района участок войдет в территорию массовой застройки или может находиться на пути прокладки дорог или железнодорожных путей, то власти выкупят его у собственника.