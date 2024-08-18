На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН на своем сайте.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН на своем сайте.
«Землетрясение произошло на глубине шесть километров», — уточнили в материале.
Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.
«По первичным данным, ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от пяти до семи баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания», — добавили в ГУ МЧС по Камчатке.
По информации филиала Геофизической службы РАН, после этого произошло повторное землетрясение в 116 километрах от столицы региона магнитудой 4,7. Затем последовала серия афтершоков. Они были на глубинах шесть, 12 и 48 километров, а их эпицентр находился в 106, 112 и 114 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Как уточнили в МЧС, магнитуда афтершоков составила от 3,9 до 5,0, большинство из них неощущаемые.
Там добавили, что угрозы цунами после землетрясения нет. Разрушения и пострадавшие отсутствуют.
Как уточнил губернатор Владимир Солодов, идущий сейчас интенсивный афтершоковый процесс — это утихающие толчки. Он подчеркнул, что вероятность сильного толчка достаточно низкая.