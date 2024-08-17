На Камчатке произошло два сильных землетрясения

«Землетрясение произошло на глубине шесть километров», — уточнили в материале.
Эпицентр этого землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Позже произошло повторное землетрясение в 116 километрах от столицы региона. Его магнитуда составила 4,7.
По данным регионального Главка МЧС, жители Петропавловск-Камчатского городского округа ощутили подземные толчки. На данный момент спасатели обследуют здания.
«По первичным данным, землетрясение ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от пяти до семи баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания», — говорится в сообщении.