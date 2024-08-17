17 августа, источник: РИА Крым

На Камчатке произошло два сильных землетрясения

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Об этом сообщил региональный филиал геофизической службы РАН на своем сайте.

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На Камчатке произошло два сильных землетрясения | Источник: РИА "Новости"

«Землетрясение произошло на глубине шесть километров», — уточнили в материале.

Эпицентр этого землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Позже произошло повторное землетрясение в 116 километрах от столицы региона. Его магнитуда составила 4,7.

По данным регионального Главка МЧС, жители Петропавловск-Камчатского городского округа ощутили подземные толчки. На данный момент спасатели обследуют здания.

«По первичным данным, землетрясение ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от пяти до семи баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания», — говорится в сообщении.

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