00:37 (мск), источник: Коммерсантъ

На Камчатке извергается вулкан Шивелуч, в Усть-Камчатске выпал пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 9 км, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В Усть-Камчатске произошел пеплопад. Местные власти рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты.

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Вулкан начал выбрасывать пепел в ночь на 18 августа по местному времени (вечером 17 августа по московскому). «Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 9 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 492 км на восток-юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении института в Telegram. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

Глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в 23:19 по московскому времени сообщил, что в Усть-Камчатске наблюдается незначительное выпадение пепла — до 1 мм. Жизнедеятельность населения не нарушена. Между поселками Ключи и Усть-Камчатском ограничена видимость. Извержение продолжается, «но в меньшей степени», написал господин Бондаренко в Telegram.

Недалеко от Петропавловска-Камчатска утром 18 августа по местному времени (поздно вечером 17 августа по московскому) произошло землетрясение магнитудой 7. Жители города почувствовали сильные толчки. О пострадавших не сообщалось.

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