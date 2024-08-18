На Камчатке в течение нескольких дней ожидаются афтершоки до 5 баллов

«Сразу же начался интенсивный афтершоковый процесс, это говорит о том, что с высокой долей вероятности, более сильных толчков в ближайшее время не ожидается. Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до 5 баллов», — сказал господин Чебров. Его комментарий приводит региональное управление МЧС в Telegram.
Землетрясение магнитудой 7 произошло у юго-восточного побережья Камчатки — больше чем в 100 км от Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами не было. Губернатор Владимир Солодов говорил, что вероятность сильного афтершока низкая. По предварительным данным МЧС, никто не пострадал, разрушений нет.