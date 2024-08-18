Опытные дачники рассказали, как превратить обычные опилки в ценное удобрение
«Земля становится пышной и хорошо впитывает влагу».
«Земля становится пышной и хорошо впитывает влагу».
Опилки могут оказаться весьма полезным подспорьем на приусадебном участке. Многие садоводы используют их в качестве мульчи или утеплителя. Но если немножко поколдовать над ними соответствующим образом, можно получить прекрасное удобрение.
— Лучшее удобрение — это опилки, перемешанные с компостом, — утверждает садовод Андрей Васильев. — В чистом виде их ни в коем случае нельзя вносить в почву, потому что древесные отходы могут обеднить землю. А вот вместе с перегнившей травой — ради бога. Особенно в осенний сезон, когда почва перекапывается. За зиму они должны перепреть и превратиться в питательные вещества.
— А я использую опилки, чтобы мульчировать кустарники, — говорит огородник Василий Вяхирев. — Смесь для мульчи готовится следующим образом. Сначала нужно расстелить пленку и рассыпать на ней несколько ведер опилок. На каждое ведро следует добавить по стакану мочевины. После этого надо залить получившуюся смесь водой и плотно затянуть пленкой.
Опилки также незаменимы для теплиц. В смеси с ботвой, сеном, навозом и опавшей листвой они превращаются в биологический обогреватель. Весной такой состав повышает температуру внутри парника. Параллельно перегнившие опилки и остатки растений становятся питательным субстратом для тепличных культур.
Есть садоводы, которые обожают использовать опилки в борьбе с сорняками. Они рассыпают древесный материал между грядками и получают аккуратные ухоженные дорожки, через которые не пробьется зелёная трава. Кроме того, опилки хорошо впитывают влагу, и на огороде не будет луж.
С помощью опилок можно также получить ранний урожай картофеля. Для начала следует прирастить клубни в хорошо освещённом месте, а потом уложить посадочный материал в ящики с влажными подопревшими опилками. Выдерживаете их таким образом две недели, после чего можно высаживать корнеплоды в грунт.
— Перепрелые опилки можно также использовать для проращивания семян, — говорит садовод Алла Плетнева. —Такой грунт дает возможность хорошо разрастаться корням, и при пересадке будет меньше рисков их повреждения. Я высеваю семена в широкий неглубокий контейнер с влажными перепревшими опилками, помещаю емкость в полиэтиленовый пакет и ставлю в тепло, обычно около батареи. После появления всходов вынимаю емкость из пакета, досыпаю сверху немного земли, а при появлении первого листа проростки сразу пересаживаю в питательную почвенную смесь.