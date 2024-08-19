Ждём теплый сентябрь. Долгосрочный прогноз погоды на сентябрь 2024 г

Независимый метеоролог Виталий Стальнов:
В Северном федеральном округе предполагаемая средняя температура сентября +8…+11 °С, что на градус выше средних многолетних значений. Ожидаемое количество осадков 40−65 мм, что близко к обычному, в Вологодской области вероятен дефицит влаги.
В начале месяца кратковременные дожди, температура днем +19…+24 °С, в Мурманской области — +15…+20 ° С. К концу первой декады местами не исключены кратковременные дожди — днем +14…+19 °С.
В середине месяца ожидается прохладная погода с кратковременными дождями, максимальная температура днем +9…+14 °С, в Вологодской области +12…+17 градусов. К началу третьей декады без существенных осадков, днем +13…+18 градусов, в Мурманской области +8…+13 °С. Завершится сентябрь волной холода, временами пройдут осадки, дневная температура +3…+8 °С, в Вологодской области теплее на 2−4 градуса, ночью вероятны заморозки.
Самый холодный сентябрь был в Архангельске в 1993 году. Средняя месячная температура составила +4,2 градуса, что на 3,6 градуса ниже обычной. В этом году зафиксирована и самая низкая температура всего месяца, 3-го числа максимальная температура достигла +12,9 градуса. Случался и резкий переход от летнего тепла к осеннему холоду. Самый жаркий день в сентябре наблюдался в 1951 году, 3-го числа воздух прогрелся до +27,7 градуса. Но уже к концу первой декады резко похолодало и дневная температура не превысила +10 °С. Из недавних лет очень теплым выдался сентябрь 2018 года. Средняя месячная температура достигла +10,8 градуса, что на 2,6 градуса выше обычной. 22-го числа был установлен рекорд для последней десятидневки месяца, днем воздух прогрелся до +22,5 градуса. Прошлогодний сентябрь оказался очень теплым и влажным. Средняя месячная температура на 4,2 градуса превысила норму, осадков выпало 84 мм. или на 35% больше обычного. Самый теплый день отмечен 2 сентября, днем максимальная температура достигла +25,3 градуса.
Во второй половине месяца дожди шли практически каждый день, тем не менее 23 сентября выдалось сухим, а воздух прогрелся до рекордных +21,8 градуса.
В Центрально-Черноземном районе ожидаемая среднемесячная температура +14…+15 °С, что на градус выше обычной. Предполагаемое количество осадков 20−30 мм, что меньше обычного.
В первой декаде ожидается сухая и теплая погода: температура днем +20…+25 °С, в отдельные дни воздух прогреется до +28 градусов. К началу второй десятидневки местами кратковременный дождь, возможна гроза и тепло, днем +21…+26 градусов.
В середине сентября ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днем максимальная температура +17…+22 °С. К концу второй декады местами кратковременный дождь, дневная температура +12…+17 °С, ночью на севере региона вероятны слабые заморозки.
В первой половине третьей десятидневки переменная облачность, без осадков, температура днем +19…+24 °С. Завершится сентябрь облачной погодой с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днем +11…+16 °С.
Аномально теплым и сухим выдался сентябрь 2015 года в Воронеже. Средняя месячная температура достигла +17,6 градуса, что на 4,3 градуса выше нормы. 24 сентября днем воздух прогрелся до +31,5 градуса, что стало рекордом для третьей декады месяца. Самый жаркий день отмечен 1 сентября 2020 года, днем максимальная температура достигла +34,4 градуса. Прошлогодний месяц был теплее обычного на 2,1 градуса, осадков выпало всего 1 мм., что стало абсолютным рекордом за все годы наблюдений. Самым жарким днем в месяца стало первое сентября, днем воздух прогрелся до +29 градусов. По летнему аномально теплой и сухой оказалась третья декада сентября, днем температура повышалась до +25…+27 °С.
В Волго-Вятском районе и на Средней Волге предполагаемая среднемесячная +12…+14 °С, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 30−40 мм, что меньше средних многолетних значений.
В первые дни месяца пройдут кратковременные дожди, дневная температура +14…+19 °С. К концу первой десятидневки без осадков, днем +22…+27 градусов.
В середине месяца пройдут кратковременные дожди, максимальная температура днем +13…+18 °С. К концу второй десятидневки ожидается прохладная погода с ночными заморозками, дневная температура +10…+15 °С, местами кратковременный дождь. В середине третьей декады без осадков, днем максимальная температура от 16 до 21 градуса тепла. Завершится сентябрь прохладной погодой с небольшими дождями и дневной температурой +8…+13 °С, ночью вероятны слабые заморозки.
Рекордно холодным выдался сентябрь 1993 года в Нижнем Новгороде. Средняя температура составила всего +6,6 градуса, что более чем на 4 градуса ниже обычной. Осадков выпало в полтора раза больше нормы, а максимальная температура ни разу не преодолела отметку +20 градусов. В конце месяца прошли обильные осадки и сформировался временный снежный покров. Рекордно теплой оказалась третья декада сентября в 2015 году. 25 сентября воздух прогрелся до +27,3 градуса, что стало рекордным показателем для всей декады. Самым жарким стал день 10 сентября в далеком 1909 году, днем максимальная температура достигла +31 градуса. Очень теплым и сухим стал прошлогодний сентябрь, средняя месячная температура превысила норму на 2,5 градуса, а осадков выпало 18 мм, что составляет 31% от месячной нормы Не обошлось без рекордов тепла, 23 сентября максимальная температура достигла +24,9 градуса, что стало самым теплым днем в сентябре.
На Нижней Волге ожидаемая средняя температура месяца +16…+19 °С, что на градус выше нормы. Предполагаемое количество осадков 10−25 мм, что меньше средних многолетних значений.
В первые дни месяца местами кратковременные дожди и грозы, температура днем +19…+24 °С, местами воздух прогреется до +26 градусов. К концу первой десятидневки ожидается сухая и теплая погода, днем максимальная температура +25…+30 °С.
В середине месяца местами кратковременные дожди с грозами, температура днем +20…+25 градусов, в Астраханской области до +27 °С.
К концу второй десятидневки кратковременный дождь, днем максимальная температура +14…+19 °С, на севере Саратовской области +11…+16 градусов, ночью на почве слабые заморозки, в Астраханской области до +22 °С. В середине третьей декады без осадков, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. Завершится месяц прохладной погодой, местами кратковременный дождь, днем максимальная температура +12…+17 °С, в Астраханской области до +19 градусов.
Аномально теплым и сухим был сентябрь в Астрахани в 2015 году. Месячное количество осадков составило всего 3 мм. Прошлогодний сентябрь оказался на 1,2 градуса теплее обычного, осадков выпало более чем в 2 раза больше нормы. Интенсивный ливень прошел 10 сентября, когда за сутки выпала почти месячная норма 15 мм. Самый теплый день зафиксирован 2 сентября, когда воздух прогрелся до +32,5 градуса. Месячный рекорд был установлен 2 сентября 2010 года и составляет +38 градусов.
На юге ЕТР ожидаемая средняя температура сентября +18…+20 °С, что на градус выше обычной. Предполагаемое количество осадков 15−20 мм, что меньше средних многолетних значений.
В первой декаде ожидается сухая и теплая, в отдельные дни жаркая погода, преобладающая температура днем +23…+28 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до +30 °С.
К середине месяца сухо и тепло, днем максимальная температура +22…+27 °С. В конце второй декады пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем +18…+23 градуса. К середине третьей десятидневки сухо и тепло, дневная температура +23…+28 градусов. Завершится сентябрь неустойчивой погодой с кратковременными дождями, местами возможны грозы, преобладающая дневная температура +16…+21 °С.
Рекордно влажный сентябрь наблюдался в курортном Сочи в 2013 году. За месяц выпало 526 мм. или более чем в 4 раза больше обычного. Особенно сильные ливни случились с 4 по 7 сентября, когда выпало более 300 мм. Температура оказалась более чем на 2 градуса ниже нормы. Лишь 1 день 14 сентября столбик термометра достиг +30 градусов.
Зато через 2 года в 2015 году первый осенний месяц продолжил жаркое лето. Средняя месячная температура достигла +24,1°С, что на 4,1 градуса выше обычной. Осадков выпало всего 14 мм., что составляет 11% от месячной нормы. На протяжении всего месяца стояла жаркая погода с температурой +25…+30 °С, в отдельные дни температура преодолевала 30-ти градусную отметку. Прошлогодний месяц оказался теплее обычного на 1,7 градус, осадков выпало 100 мм., что несколько меньше нормы. Сильные ливни с грозой прошли 3 и 4 сентября. 1 сентября стало самым жарким днем месяца, днем воздух прогрелся до +33,3 градуса. На редкость теплой и погожей выдалась вторая половина месяца, преобладающая дневная температура была +26…+28 градусов.
В Крыму предполагаемая средняя температура сентября +18…+19 ∞С, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 20−25 мм, что меньше средних многолетних значений.
В начале месяца местами кратковременный дождь и гроза, температура днем +22…+27 градусов. К концу первой декады без существенных осадков: днем +25…+30 ∞С.
В середине сентября сухо и тепло, максимальная температура днем +23…+28 ∞С. К концу второй декады пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, дневная температура +17…+22 ∞С. В середине третьей десятидневки без осадков, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Завершится сентябрь умеренно теплой погодой с кратковременными дождями, дневная температура +18…+23 ∞С.
Самый теплый и сухой сентябрь был в 1994 и 2015 годах. Средняя месячная температура превысила норму более чем на 4 градуса, а осадков выпало менее 10% от нормы. 19 сентября 1994 года воздух в Симферополе прогрелся до +37,2 градуса, что стало месячным рекордом. В 1996 году сентябрь выдался на редкость холодным и дождливым, в Симферополе выпало 155 мм, что более чем в 4 раза превысило климатическую норму.. Прошлогодний сентябрь выдался сухим и теплым. Особенно хорошей оказалась вторая половина месяца, самый жаркий день зафиксирован 24-го числа, когда воздух прогрелся до +30,6 градуса.
На Урале ожидаемая среднемесячная температура +11…+14 °С, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков 20−55 мм, что в пределах средних многолетних значений, на Южном Урале местами вероятен дефицит влаги.
Начнется месяц с сухой и очень теплой погоды, днем +21…+26 градусов, но уже к середине первой декады пройдут дожди и существенно похолодает, ночью возможны заморозки, днем +7…+12 градусов, на Южном Урале до +15 ∞С. В начале второй декады возвратится сухая и теплая погода, днем воздух прогреется до +16…+21∞С, На Южном Урале до +27 градусов. В 20-х числах месяца ожидается холодная и ветреная погода с ночными заморозками, временами пройдут осадки, днем +3…+8 градусов, на Южном Урале +7…+12 ∞С. К концу сентября погода улучшится, днем потеплеет до +12…+17 градусов, на Южном Урале до +21 ∞С.
Рекордно теплым и сухим был сентябрь в Екатеринбурге в 1957 году. Средняя месячная температура составила +15,4 градуса, что на 5,7 градуса выше обычной. Осадков выпало 11 мм. или 20% от нормы. Самый жаркий день сентябре зафиксирован 3-го числа в 2003 году, когда максимальная температура достигла +31,9 градуса. Прошлогодний месяц был теплее и суше обычного. Самый теплый день отмечен 25 сентября, днем воздух прогрелся до +23,9 градуса.
На юге Западной Сибири предполагаемая среднемесячная температура +8…+11 °С, что в пределах средних многолетних значений, местами может быть несколько холоднее обычного. Ожидаемое количество осадков 25−60 мм, что близко к обычному, местами не исключен избыток влаги.
В первые дни месяца кратковременные дожди и прохладно, днем +9…+14 градусов, ночью вероятны заморозки. К концу первой декады потеплеет днем до +16…+21 градуса, осадков не ожидается. В середине месяца вновь дождливо и прохладно, дневная температура от 8 до 13 градусов, по ночам вероятны заморозки. К началу третьей десятидневки потеплеет до +17…+22 градусов, без существенных осадков. Еще одна волна холода предполагается в середине третьей декады, пройдут кратковременные дожди при температуре +5…+10 ∞С, ночью не исключены заморозки. Завершится сентябрь теплой и сухой погодой, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.
В Новосибирске аномально теплым и сухим был сентябрь 1966 года. Средняя месячная температура достигла +13,8 градуса, что на 3,6 градуса выше обычной. Самой теплой оказалась третья десятидневка, 26-го числа воздух прогрелся до +30,6 градуса, что стало рекордом для последней пятидневки. 1 сентября 2010 года максимальная температура достигла +33,2 градуса, что стало месячным рекордом. Напротив сентябрь 1992 года стал аномально холодным, средняя температура более чем на 3 градуса оказалась ниже обычной. 29-числа наблюдался рекордный заморозок, утром столбик термометра опустился до −6,9 градуса. Прошлогодний сентябрь был на 1,5 градуса теплее обычного, осадков выпало 44 мм., что в пределах климатической нормы. Самый теплый день наблюдался 3 сентября, днем воздух прогрелся до +23,5 градуса. В середине третьей декады прокатилась волна холода с ночными заморозками, 2-го числа утром подморозило до −2,5 градуса, дневная температура не превышала +10…+12∞С. Завершился месяц умеренно теплой погодой с дневной температурой +13…+15 градусов.
На юге Восточной Сибири ожидаемая средняя температура месяца +9…+10 °С, что близко к обычному. Предполагаемое количество осадков 35−50 мм, что несколько меньше нормы.
В первой декаде ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и колебаниями температуры от +18…+23 ∞С до +9…+14 ∞С.
К середине сентября без существенных осадков и прохладно, днем +10…+15 градусов, ночью возможны заморозки. В начале третьей декады без существенных осадков, днем +19…+24 градуса, в Иркутской области прохладнее на 2−4 градуса. К середине третьей десятидневки пройдут дожди, ночью вероятны заморозки, днем +6…+11 градусов. Завершится сентябрь сухой погодой, днем воздух прогреется до +12…+17 °С.
В Красноярске аномально теплым был сентябрь 1966 года. Средняя месячная температура достигла +12,8 градуса, что на 3,9 градуса выше обычной. 1 числа днем воздух прогрелся до +31,3 градуса, что стало месячным рекордом. Очень тепло было и в середине третьей десятидневки, 26 сентября максимальная температура достигла +27,4 градуса, что стало суточным рекордом. Прошлогодний сентябрь был теплее обычного на 2,5 градуса, осадков выпало 34 мм., что на 39% меньше климатической нормы.
Самый теплый день отмечен 4 сентября, днем воздух прогрелся до +25,7 градуса. В середине третьей декады наблюдалась непродолжительная волна холода с дневной температурой около +10 градусов, в ночные часы около нуля. Завершился сентябрь умеренно теплой погодой с небольшим дождем, днем потеплело до +15 °С.
На юге Дальневосточного региона предполагаемая средняя температура месяца +14…+17 °С, что на 1−2 градуса выше средних многолетних значений. Предполагаемое количество осадков 30−60 мм, что меньше обычного.
В первой декаде будет преобладать сухая погода, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Еще теплее станет к началу второй десятидневки, днем местами до +28 ∞С. В середине месяца пройдут кратковременные дожди с усилением ветра и к началу третьей декады станет прохладнее, днем +12…+17 ∞С. В середине третьей десятидневки сухо и очень тепло, днем +21…+26 градусов. К концу месяца возможны кратковременные дожди и станет прохладнее, дневная температура +13…+18 ∞С.
Во Владивостоке самым холодным стал сентябрь 1966 года. Средняя месячная температура составила +13,6 градуса, что на 1,6 градуса ниже обычной. Лишь в течение семи дней максимальная температура превышала +20 градусов, обычно таких дней бывает до пятнадцати. Самый жаркий день отмечен 1 сентября 1994 года, когда воздух прогрелся до +30 градусов. Прошлогодний сентябрь был сухим и аномально теплым. Самый теплый день отмечен 2-го числа, днем максимальная температура достигла +25,3 градуса. Дважды за месяц температура не превышала +20 градусов, а 28-го сентября был установлен температурный рекорд, днем воздух прогрелся до +23,1 градуса.
В Калининградской области (Калининград) ожидаемая средняя температура около +15 градусов, что на 1−2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 50−60 мм., на 20−30% меньше обычного.
В первые дни месяца кратковременные дожди, днем максимальная температура +18…+23 °С. К концу первой десятидневки кратковременные дожди, днем +21…+26 °С.
В середине месяца пройдут небольшие дожди, дневная температура +14…+19 °С.
К концу второй декады без существенных осадков, днем максимальная температура +15…+20 градуса. В первой половине третьей десятидневки пройдут кратковременные дожди, днем +13…+18 °С. Завершится месяц сухой и теплой погодой, днем от 17 до 22 градусов тепла.
Прошлогодний сентябрь оказался аномально теплым и сухим. Средняя месячная температура составила +17 градусов, что на 3,5 градуса выше обычной. Осадков выпало 16 мм. или 22% многолетней нормы. Не обошлось без рекордов тепла. Так 12 и 13 сентября максимальная температура достигла +27,6 и +28,4 градуса соответственно.
По летнему тепло было и в конце месяца. 28 и 29 сентября воздух прогрелся до рекордных +25,8 и +26 градусов. Абсолютный рекорд по жаре принадлежит 2015 году, 1-го сентября максимальная температура достигла +33,8 градуса.
В Санкт-Петербурге предполагаемая средняя температура сентября +13…+14 °С, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 30−35 мм, что меньше обычного.
В первые дни месяца пройдут кратковременные дожди, днем +16…+21 °С. К середине первой декады без осадков, днем максимальная температура +19…+24 градуса. В конце первой десятидневки местами кратковременный дождь, днем +15…+20 °С.
К началу второй декады ожидается сухая и теплая погода, максимальная температура днем +18…+23 °С.
В середине месяца пройдут небольшие дожди, температура днем +17…+22 °С. К концу второй десятидневки без осадков, днем +12…+17 °С. В середине третьей десятидневки облачно с прояснениями кратковременные дожди, днем максимальная температура +15…+20 градусов. Завершится сентябрь облачной погодой, пройдут небольшие дожди и станет прохладнее, дневная температура +9…+14 °С.
Аномально холодным оказался сентябрь 1993 года. Средняя месячная температура составила +7,3 градуса, что на 3,8 градуса ниже обычной. Осадков выпало меньше обычного. Только 2-го числа воздух прогрелся до +15 градусов, что стало самым низким максимумом месяца. Самый жаркий день в сентябре отмечен 1-го числа в 1992 году — +30,4 градуса.
Прошлогодний месяц оказался рекордно теплым, средняя месячная температура достигла +16,4 градуса, что на 4 градуса выше обычной. Осадков выпало 63 мм., что в пределах средних многолетних значений. Четыре раза за месяц перекрывались рекорды тепла. Так 13 сентября воздух прогрелся до +24,6 градуса, 22-го, 23-го и 29-го сентября максимальная температура составила +22,6, +25,3 и +23,3 градуса соответственно. 24 сентября прошел ливневой дождь, за сутки выпало около 25 мм. осадков.
В Москве и Подмосковье предполагаемая среднемесячная температура +13…+14 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 25−35 мм, что меньше средних многолетних значений.
В начале сентября пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и тепло: температура днем +18…+23 °С. К концу первой декады без осадков, дневная температура +22…+27 °С. В начале второй десятидневки возможен кратковременный дождь, днем +17…+22 градуса.
К середине месяца ожидается переменная облачность без существенных осадков, максимальная температура днем +16…+21 градус. В конце второй десятидневки облачно с прояснениями, кратковременные дожди, станет прохладнее, дневная температура +10…+15 °С, ночью местами слабые заморозки. К середине третьей декады в отдельные дни кратковременный дождь и тепло, дневная температура +17…+22 °С. Завершится сентябрь прохладной погодой, пройдут небольшие дожди, максимальная температура днем +8…+13 °С, ночью по области местами слабые заморозки.
Прошлогодний сентябрь стал рекордно теплым. Средняя месячная температура составила +15 градусов, перекрыв на 0,1 градуса достижение далекого 1938 года. Осадков выпало 8 мм., что составляет 11% от многолетней нормы, в нынешнем веке это самый сухой месяц. Самым теплым выдался день 1 сентября, когда днем воздух прогрелся до +26,9 градуса. В третьей декаде состоялось полноценное бабье лето, в отдельные дни максимальная температура достигала +25 градусов.