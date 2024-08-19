09:48 (мск), источник: Газета.Ру

На Кубани из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с сильной жарой на территории Краснодарского края с 19 по 21 августа.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 94% 747 мм рт. ст. +19°
На Кубани из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение | Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении краевого ведомства.

По его данным, температура воздуха в ближайшие дни достигнет 39 выше нуля, на Черноморском побережье — до 37.

Краснодарские спасатели советуют в жаркие дни выбирать легкую и воздухопроницаемую одежду из хлопка, а также не забывать о головном уборе.

Рекомендуется ограничивать физическую активность и проводить больше времени в тени. Кроме того, стоит избегать алкоголя и увеличивать потребление минеральной воды без газа.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в августе москвичей ждет теплое завершение календарного лета. По ее словам, начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.

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