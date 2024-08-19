Как минимум в 10 регионах РФ прогнозируются ливни с грозой и ветром

«В Приморском крае 19-го и 20-го августа ожидаются сильные и продолжительные дожди, грозы, порывистый ветер. Прогнозируется подъем уровней рек до 1 м, подтопления пониженных территорий», — сказал он.
Вильфанд добавил, что сильный дождь, гроза, крупный град и шквалистые усиления ветра до 20, местами 25 и более м/с ожидаются в южных районах Красноярского края.
Он также сообщил, что в Томской области 19 августа пройдет сильный дождь с грозой, в Хакасии также прогнозируется ливень, гроза, крупный град и ветер с порывами до 25 м/с. Интенсивные осадки пройдут и в Тыве, Калининградкой, Псковской, Новогородской, Свердловской и Тюменской областях.
На Урале возможен выход рек на пойму. «Погода, характерная для начала третьей декады августа, ожидается в Свердловской, Челябинской и других областях Уральского федерального округа. Температура в регионе составит 19−24 градуса, в Самарской, Саратовской областях — 24−27 градусов», — отметил метеоролог.
Он уточнил, что в Санкт-Петербурге умеренная погода, существенных осадков не прогнозируется, температура будет в диапазоне 19−24 градусов днем и 10−14 ночью, что соответствует климатической норме региона.