10:21 (мск), источник: © РИА Новости

Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале показал фото и видео звездопада Персеиды в регионе.

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«Звездопад Персеиды заканчивается на этой неделе. Последние звезды должны пролететь 24 августа, осталось еще несколько дней. Видео и фото — из Лебяжья», — написал он.

Дрозденко также посоветовал жителям успеть загадать желания.

Персеиды — самый известный метеорный поток в году. Он ежегодно наблюдается в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля. Пылинки попадают в атмосферу нашей планеты, разогреваются и сгорают, образуя звездный дождь.

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