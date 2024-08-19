Губернатор Ленинградской области показал фото звездопада Персеиды
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале показал фото и видео звездопада Персеиды в регионе.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале показал фото и видео звездопада Персеиды в регионе.
«Звездопад Персеиды заканчивается на этой неделе. Последние звезды должны пролететь 24 августа, осталось еще несколько дней. Видео и фото — из Лебяжья», — написал он.
Дрозденко также посоветовал жителям успеть загадать желания.
Персеиды — самый известный метеорный поток в году. Он ежегодно наблюдается в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля. Пылинки попадают в атмосферу нашей планеты, разогреваются и сгорают, образуя звездный дождь.