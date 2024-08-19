Объяснен уникальный характер редкого голубого суперлуния на этой неделе
«В сумерках Луна должна казаться действительно огромной».
«В сумерках Луна должна казаться действительно огромной».
Редкое голубое суперлуние озарит ночное небо в понедельник, и звездочеты будут в восторге от него. На этой неделе мир увидит редкое голубое суперлуние, которое люди смогут увидеть в ночь с понедельника на утро вторника.
Луна станет примерно на седьмую часть больше и ярче в понедельник вечером, когда голубая луна и суперлуние совпадут, пишет The Guardian.
Что такое суперлуние? Луна, поясняет издание, движется вокруг Земли по не совсем круглой орбите, поэтому на ее орбите есть только одна точка, которая находится ближе всего к Земле, а также точка, которая находится дальше всего от нее.
Луна обычно находится на расстоянии около 384 000 км от Земли, но в ночь на понедельник будет на 23 000 км ближе, что почти вдвое превышает диаметр Земли.
Когда Луна проходит в этой ближайшей точке во время полнолуния или новолуния, она кажется самой большой и яркой, и происходит суперлуние.
Голубая Луна бывает каждые два-три года, когда в течение одного календарного месяца приходится два полнолуния или четыре полнолуния за сезон.
Однако Луна не будет казаться голубой, подчеркивает Что такое голубая луна? На самом деле, в сумерках он будет казаться более красным или желтым из-за преломления света в атмосфере у горизонта.
Когда и где вы сможете увидеть голубое суперлуние? По данным НАСА, полная луна будет наблюдаться в течение трех дней, с утра воскресенья до раннего утра среды.
Луна достигнет своей ближайшей точки к Земле в 4:26 утра по восточному времени во вторник (в 23:26 по восточному времени в понедельник), но австралийские звездочеты должны увидеть ее лучше всего в понедельник вечером.
По прогнозам, Луна взойдет примерно в 17:00 и станет полностью видна над горизонтом примерно в 18:00 в столицах штатов Австралии.
«В сумерках Луна должна казаться действительно огромной из-за того, как свет отражается от атмосферы, — сказал астроном из университета Маккуори профессор Ричард де Грийс. — Если люди хотят увидеть Луну больше, чем обычно, посмотрите сегодня в сумерках на горизонт».
По словам астрофизика из Квинслендского университета Бенджамина Поупа, вечером в понедельник также будет хорошая возможность увидеть Луну, расположенную рядом с Сатурном.
«Ночь обещает быть по-настоящему прекрасной, если у вас есть небольшой телескоп или бинокль. Вы сможете увидеть как кольца Сатурна, так и все красивые детали лунной поверхности», — сказал он.
Для тех, кто не увидит Луну в понедельник, Сиднейская обсерватория предлагает посмотреть на нее во вторник вечером, пока Луна еще ближе, чем обычно.
Когда будет следующее голубое суперлуние? Суперлуния, пишет The Guardian, случаются три или четыре раза в год, а следующие должны выпасть на 18 сентября, 17 октября и 16 ноября. Сентябрьское суперлуние будет еще ближе к Земле, на расстоянии 27 000 км.
Но голубые луны встречаются гораздо реже, поэтому до мая 2026 года их не будет. А поскольку в этом месяце не будет суперлуния, пройдет как минимум три года, прежде чем наступит еще одно голубое суперлуние.
Термины «голубая луна» и «суперлуние» не являются научными, а это означает, что определения обоих терминов являются спорными, что усиливает вариативность оценок того, когда может произойти следующее голубое суперлуние, отмечает The Guardian.