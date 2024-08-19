Сейсмическая брешь в океане. Учёные предрекли мегаземлетрясение в России
Они считают, что удар стихии 18 августа может быть предвестником более сильного сейсмического события.
Они считают, что удар стихии 18 августа может быть предвестником более сильного сейсмического события.
Утром в воскресенье у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7.2. Это большая величина (напомним, землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года имело магнитуду 7.8), но, к счастью, очаг находился на глубине 44 километра и на расстоянии 115 километров от Петропавловска-Камчатского. Обошлось без цунами, разрушений и жертв.
Камчатский филиал геофизической службы РАН предупредил, что теперь стоит ожидать повторных толчков (афтершоков), но их энергия будет значительно меньше. Однако специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН дали куда более тревожный прогноз.
Совет этого института опубликовал заключение и дал оценку текущей сейсмической опасности. Учёные предполагают, что случившееся утром 18 августа землетрясение было форшоком, то есть предвестником более мощного события. Его магнитуда может достигнуть почти 9. И этот прогноз взят не с потолка.
«Обсуждаемое землетрясение произошло в районе Авачинского залива. Он является частью протяжённой сейсмической бреши, в которой, по оценкам академика РАН С. А. Федотова, накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения с магнитудой M = 8.5−8.7. В связи с этим, произошедшее 18 августа 2024 г. землетрясение может являться форшоком как аналогичного, так и более мощного землетрясения в этом районе», — сказано в документе.
Учёные обращают внимание, что воскресный удар подземной стихии был ими успешно предсказан. Несколько дней назад, 15 августа, вышло еженедельное заключение Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Оно основано на измерениях в скважинах местного геодинамического полигона. Согласно прогнозу, «на период по 22 августа 2024 г. включительно значительно повышена вероятность сейсмических событий, эквивалентных землетрясению с K = 7.3, в радиусе 450 км от г. Петропавловск-Камчатский». Напомним, случившееся землетрясение произошло в 115 километрах от краевой столицы и имело магнитуду 7.2.
Документ адресован коллегам из Российской академии наук, а также губернатору Камчатского края, главе города Петропавловск-Камчатский и руководству местного управления МЧС России. Учёные предупреждают, что в течение двух суток «сохраняется повышенная вероятность сильного землетрясения с очагом, охватывающим Авачинский залив, и ожидаемым сейсмическим эффектом до IX баллов в гг. Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и поселке Усть-Камчатск». Затем вероятность катастрофического события значительно уменьшится, сказано в прогнозе.
Землетрясение с магнитудой, приближенной к 9, — событие редкое. По статистике, на планете в среднем раз в год бывает одно сейсмическое событие с магнитудой выше 8. Но такого не было ни в прошлом, ни в нынешнем году. А значит, его вероятность с каждым днём все выше.
Насколько обоснован прогноз Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН? Ведь после сильных землетрясений, как правило, наоборот, идут более слабые — те самые афтершоки.
«Бывают афтершоки, но бывают и форшоки — землетрясения, которые предшествуют более мощным событиям, — говорит заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. — Яркий пример — землетрясение Тохоку 11 марта 2011 года, его магнитуда была 9.1 (сильнейшее землетрясение в известной истории Японии, приведшее к гибели 20 тысяч человек и аварии на АЭС “Фукусима-1”. — Прим. ред.). За несколько дней до него произошло землетрясение с магнитудой 7.2, его эпицентр находился в 44 километрах к северо-востоку от эпицентра главного события.
Тогда японские сейсмологи сочли, что это землетрясение завершает сейсмический цикл. Но оказалось, что это не так. Следом произошло то самое землетрясение Тохоку, и именно оно завершило тысячелетний сейсмический цикл.
Поэтому прогноз Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН у меня не вызывает удивления, и к нему надо прислушаться. Его дали профессионалы".
Но Алексей Завьялов обращает внимание, что после землетрясения 18 августа произошло очень много афтершоков. Их насчитывается уже несколько сотен. И это хорошо — значит, вероятность более сильного удара снижается.
А сбудется ли прогноз дальневосточных учёных, станет ясно уже сегодня. Ведь он был дан на двое суток после воскресного землетрясения.