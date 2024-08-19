Более чем в 10 субъектах РФ прогнозируется жаркая погода

«На юге европейской России жара будет усиливаться, показатель составит 27−32 градуса, но начиная со вторника температура будет на 2 градуса выше. В Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье она составит около 35−37 градусов», — рассказал Вильфанд.
Он также отметил, что со среды в Крыму и республиках Северного Кавказа температура будет на 3−3,5 градуса выше климатической нормы, значения ожидаются в диапазоне 30−39 градусов. Ночные температуры будут на уровне 18−20 градусов.
«В Адыгее прогнозируется до 39 градусов, также очень тепло на юге Красноярского края. В Иркутской области температура составляет около 35 градусов, в Тыве — до 37 градусов, в Кемеровской области — 27−29 градусов, в Хакасии — до 35, в Забайкалье до 25−30 градусов в течение ближайших дней», — добавил метеоролог.
По его словам, в Новосибирской и Омской областях температура приближается к климатической норме, прогнозируется 21−26 градусов. Теплая погода сохраняется и в Алтайском крае — до 30 градусов.