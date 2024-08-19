13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Суперлуние над Россией показали на фото

На Земле начался период суперлуния (или суперполнолуния). Появившиеся в сети кадры этого явления над Россией публикует РБК.

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Пик этого явления, «Осетровая Луна» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны» — ожидается 19 августа. Его можно будет наблюдать в 21:26 по московскому времени.

Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Он длится до трех дней. Максимально близкое расстояние — ближе 362 тысяч километров.

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