Суперлуние над Россией показали на фото
На Земле начался период суперлуния (или суперполнолуния). Появившиеся в сети кадры этого явления над Россией публикует РБК.
На Земле начался период суперлуния (или суперполнолуния). Появившиеся в сети кадры этого явления над Россией публикует РБК.
Пик этого явления, «Осетровая Луна» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны» — ожидается 19 августа. Его можно будет наблюдать в 21:26 по московскому времени.
Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Он длится до трех дней. Максимально близкое расстояние — ближе 362 тысяч километров.